Güney Kore'de norovirüs bulaşanların sayısı 275'e yükseldi

Güney Kore'de Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı Pyeongchang ve Gangneung kentlerinde norovirüs bulaşan kişilerin sayısının 275'e yükseldiği duyuruldu

Güney Kore'de norovirüs bulaşanların sayısı 275'e yükseldi
Olimpiyat organizasyon komitesi sözcüsü Sung Baik-you 9 yeni vakanın Pyeongchang'da, 5 yeni vakanın ise Gangneung şehrinde kaydedildiğini açıkladı. Sözcü, 225 kişinin ise tedavi sonrası iyileştiğini belirtti.
 

GIDALARLA, SUYLA VE DERİ TEMASI İLE BULAŞIYOR


Son derece bulaşıcı olan norovirüs gıdalarla, suyla ve deri teması ile bulaşabiliyor. Enfeksiyonun ilk semptomları ise 1-2 günde ortaya çıkıyor. Virüs kusmaya,ishale ve karın ağrısına yol açıyor.
 

DÜNYA GENELİNDE YILLIK 20.000 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR


Norovirüsün dünya genelinde yıllık 20.000 kişinin ölümüne yol açtığı belirtiliyor.

Virüsten korunmak için yemek yemekten önce ellerin iyice temizlenmesi, suyun temiz olmasına dikkat edilmesi ve meyve sebzeleri tüketilmeden önce iyice yıkamak gerekiyor.

Güney Kore'de virüs ortaya ilk çıktığında Olimpiyatlar'da görevli yaklaşık 1200 kişinin karantinaya alındığı açıklanmıştı.


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