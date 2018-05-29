Gürkan Evkuran: Pazarımız gittikçe daralıyor

Gürkan Bey, dükkanında dokuma ve ev tekstili üzerine çeşitli malzemeler satıyor. Bu ürünler genellikle Denizli merkezden ve Buldan İlçesi’nden geliyormuş. Havlu ve Buldan Bezi’nden yapılanlar en revaçta olanları. İşlerinin ‘orta şekerli’ olduğunu söylüyor. Ancak yaz dönemlerinde işlerinin iyi olduğunu söylüyor. herkes satıyor Gürkan Evkuran; “Dükkan kiraları çok yüksek ancak kiramı, vergilerimi ve Bağ Kur’umu düzenli ödüyorum. Bizim en büyük sıkıntımız; dokuma da olsa, bu tür malzemeleri artık herkes satıyor. Özellikle büyük zincir mağazalar, bizim pazarımızı gittikçe daraltıyor. Öyle ahım şahım para kazanmıyorum, şimdilik çarkı çevirip, kazanımızı kaynatıyoruz, buna da şükürler olsun” dedi.