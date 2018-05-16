Hakan Atilla davasında karar günü

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için karar günü...

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Attila, juri tarafından suçlu bulunmuştu.

TSİ 17.00'DE BAŞLIYOR

Mahkeme hakimi Richard Berman’ın TSİ 17.00’de başlayacak duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

Hakim Berman’ın karar verememesi durumunda duruşmanın ertelenmesi olasılığı da bulunuyor.

GEÇEN YIL ABDYE GİDİNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan İranlı Rıza Sarraf, 19 Mart 2016'da tutuklandı.

27 Mart 2017’ye giden Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da FBI tarafından New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Atilla, tutuklanarak MCC Metropolitan Correctional Center Cezaevi’ne gönderildi.

SARRAF TANIK OLUNCA...

Rıza Sarraf’ın tanık olmasının ardından dava, Hakan Atilla üzerinden yürütüldü.

Hakan Atilla, 5 hafta süren duruşmaların sonunda juri tarafından kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklama" suçlamasından aklandı.

105 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hakan Atilla için 105 yıla kadar hapis cezası istendi. Atilla’nın avukatları ise 46-56 ay arasında hapis cezasının verilmesini önerdi.

NTV