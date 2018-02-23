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Hakkari'de patlama! Polis güvenlik önlemi aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba nedeniyle patlama gelmeye geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

23 Şubat 2018, Cuma 22:05
Hakkari'de patlama! Polis güvenlik önlemi aldı
Olay, saat 20.00 sarılarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi.

Teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 


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