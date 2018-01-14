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Hamsi 8 liraya kadar düştü

Ordu'da hamsinin kilogramı balıkçı tezgahlarında 8 liradan satılıyor

Hamsi 8 liraya kadar düştü
Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, son günlerde Karadeniz'de hamsi avının yeniden artış gösterdiğini söyledi.

Karadeniz'de avlanan hamsilerin "yerli" hamsi olarak satışa sunulduğunu belirten Aydemir, "Hamsi avının yeniden artmasını hava sıcaklığına bağlıyoruz. Son günlerde deniz suyu iyice soğudu ve hamsi yeniden kendini gösterdi." dedi.

Aydemir, gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçıların hamsiyle geri döndüğünü ifade ederek hamsi avının bir müddet daha bu şekilde sürmesini beklediklerini kaydetti.

Aralık ayında hamsi avının yok denecek kadar azaldığını anımsatan Şahin, "Bu nedenle hamsi fiyatı 25 liraya kadar yükselmişti. Fiyatların yeniden düşmesi oldukça sevindirici. Vatandaşlarımız bol bol hamsi tüketebilir." diye konuştu.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Gürcistan kara sularında avlanan hamsinin de satışta olduğunu söyledi.

Son haftalarda hamsi avının daha çok Gürcistan kara sularında gerçekleştirildiğine dikkati çeken Karadeniz, "Birçok Türk teknesi bu bölgede hamsi avını sürdürüyor. Hem bölgemizde hem de Gürcistan'da avlanan hamsiyle fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

AA
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