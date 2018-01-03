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Hayvanseverliğiyle tanınan Süreyya Yalçın 105 bin TL'lik kürkle poz veriyor

Süreyya Yalçın yaşadığı Miami’de iklim sıcak olduğu için kürklerini Türkiye’de giyebiliyor

03 Ocak 2018, Çarşamba 07:20
Hayvanseverliğiyle tanınan Süreyya Yalçın 105 bin TL'lik kürkle poz veriyor
POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 3 gün önce Instagram’da 2 ayrı kürkle çekilmiş pozunu paylaştı. Hayvanseverliği ile tanınan, merhum babası Faruk Yalçın’dan kalan Darıca’daki hayvanat bahçesine sahip çıkan Süreyya Yalçın sosyal medyada büyük tepki aldı. Kimi “Bu nasıl hayvan sevgisi?” diye yazdı.

Kimisi de “Gerçek olduğuna inanmak istemiyoruz” demekle yetindi. Süreyya Yalçın’ın tartışma konusu olan kürkleri gerçek. Vaşak kürkünün değeri 90 bin TL. Vizon kürkü ise 15 bin TL’ye satılıyor.


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