15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü operasyon ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları ve halkı sokak eylemlerine yönlendirici şekilde açıklamalarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik İzmir’de operasyon düzenlendi. Aralarında HDP İl Başlanı Çerkez Aydemir’in de olduğu 17 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2018, Salı 09:33
HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı
İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararı sonrasında Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleri ile Manisa Denizli’de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında HDP İl Başlanı Çerkez Aydemir’in de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramada 1 av tüfeği çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskınıZeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskını

Yine aynı gerekçe ile 22 Ocak akşam saatlerinde toplu ulaşım araçlarında ve halkın toplu olarak kullandığı alanlarda terör örgütü propagandası yaparak bunu kayda alıp kendi sitelerinden yayın yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bornova Küçük Park'ta eylem yapacağı duyumu alınması üzerine şüpheliler eylem yapamadan yakalandı. Bu kişlerle birlikte gözaltı sayısının 23 olduğu bildirildi.

BANU ŞEN / HÜRRİYET


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tillerson'a sert cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tillerson'a sert cevap
Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti

Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti
Afrin'de son dakika... Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. gün

Afrin'de son dakika... Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. gün
Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (23.01.2018)

Son dakika... İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (23.01.2018)
Metin Külünk: Erdoğan'a 'Gazi' unvanı verilsin

Metin Külünk: Erdoğan'a 'Gazi' unvanı verilsin
Mehmetçik Afrin'e girdi

Mehmetçik Afrin'e girdi
Abdulkadir Selvi: Rusya ile mutabakatın perde arkası

Abdulkadir Selvi: Rusya ile mutabakatın perde arkası
Türk pilot Afrin'de tarihe geçecek risk aldı, inanılmazı başardı

Türk pilot Afrin'de tarihe geçecek risk aldı, inanılmazı başardı
Füzenin üzerine çocukluk arkadaşı Şehit Melih Özcan’ın adını yazdı

Füzenin üzerine çocukluk arkadaşı Şehit Melih Özcan’ın adını yazdı
Son dakika... Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. gün

Son dakika... Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. gün
İbrahim Kalın: Bu operasyon Kürtlere ya da Suriye'ye değil

İbrahim Kalın: Bu operasyon Kürtlere ya da Suriye'ye değil