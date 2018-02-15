Nakdi kredi kullanımı en az Bayburt'ta

Borcuna en sadık ile Gümüşhane

Nazlı Erdol

'nin mega kenti, geçen yıl 855 milyar liralık toplam nakdi kredi stoku ile liderliğini sürdürürken, her 10 liralık kredinin 4 lirası İstanbul'da kullanılıyor.) verilerinden derlenen bilgiye göre, toplam nakdi kredi stoku geçen yıl sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar lira düzeyinde gerçekleşti., toplam nakdi kredi kullanımında ilk sıradaki yerini korurken, 2017 sonunda İstanbul'dan kullanılan nakdi kredi tutarı 855 milyar lira oldu. Geçen yılki toplam nakdi kredi stokunun yüzde 40,2'si İstanbul'da kullandırıldı.Mega kenti, 271 milyar liralık kredi kullanımıylave 109,2 milyar liralık kullanımla daizledi. Toplam nakdi kredi kullanımından başkentyüzde 12,7 veyüzde 5,1 pay aldı.Son bir yıllık dönemdeve'in toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 13,4, yüzde 21,1 ve yüzde 27,2 artış gösterdi.İstanbul'da takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 3,2 ve İzmir'de yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.Geçen yıl sonu itibarıyla nakdi kredi stoku en az il,oldu. 572 milyon 295 bin lira tutarında nakdi kredinin kullanıldığı Bayburt'u 872,2 milyon liralık kullanımla Tunceli, 1 milyar liralık kullanımla Kilis ve 1,1 milyar liralık kullanımda Ardahan izledi.2016-2017 dönemindevete toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 17, yüzde 22 ve yüzde 21,3 artış gösterdi. Bayburt'ta takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,3, Tunceli'de yüzde 2,5 ve Kilis'te yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı (NPL) geçen yıl itibarıyla en düşük il yüzde 1,58 ileoldu. Bu oranla borcuna en sadık il konumunda bulunan Gümüşhane'yi yüzde 1,88 ile Siirt, yüzde 1,97 ile Denizli ve yüzde 2,02 ile Kahramanmaraş takip etti.ise yüzde 5,82 ile takipteki alacak rasyosu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 5,48'le Kütahya, yüzde 5,4'leve yüzde 5,3'leizledi.