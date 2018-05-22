Her derde deva dağ çileği, alıcı bulamaz hale geldi

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde yetiştirilen ve mahalle sakinlerinin geçim kaynakları arasında bulunan organik dağ çileğinin hasat zamanı başladı. Hendek ilçesinin yüksek kesiminde bulunan mahalleleri; Aksu, Göksü, Dikmen, Kurtuluş Mahallelerinde yetiştirilen çilek özellikle kadınlar tarafından toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan 'organik dağ çileğinin' kilogramı 16 TL'den alıcı buluyor.

Kış mevsiminde kar yağışının az olması ve havaların erken ısınmasıyla dağ çileği hasadı yaklaşık 15 gün önce başladı. Geçtiğimiz yıllarda üreticilerin önemli gelir kaynağı olan dağ çileğinin üretimi her yıl azalıyor. Yaklaşık beş yıl önce ki üretime göre yüzde 75 düşen dağ çileği alıcı bulamaz hale geldi. Dağ çileğinin toplanmasının oldukça zor olduğu bilgisini veren üretici son iki yıldır sadece reçellik çilek topladıklarını ve fabrikalara istedikleri satışı yapamadıklarını belirttiler. Geçen yıllara oranla fiyatların düşük olması üreticiye hayal kırıklığı yaşattı.

Dağ çileği toplayan Emine Pekdemek isimli vatandaş, "Son iki yıldır neredeyse sadece reçellik çilek toplar hale geldik, fabrikalar çilek almıyor. Şuanda topladığımız reçellik çileği 16 ila 18 lira fiyat aralığında esnaftan istekte bulunan kişilere satıyoruz. Önceden daha fazla satış yapabiliyorduk" dedi.

Reçellik çilek topladıklarını ifade eden Emine Köseoğlu ise, "Çilek toplamaya yeni başladık. Şuanda topladığımız çilekler reçellik. Mahallemizin esnafı veya halk istiyor bizde çıktığı kadar toplayıp gönderiyoruz. Eskiden çileğe daha çok rağbet vardı. Fabrikalar alıyordu, şuanda almıyorlar. Sadece esnaf alıyor ya da bir komşumuz istiyor. Son zamanlarda nerdeyse alıcı bulamıyoruz. Yaklaşık dört yıl önce 30 liraya kadar çıkan dağ çileği için fabrikalar 12 lira gibi bir fiyat teklifinde bulunuyorlar. Toplamış olduğumuz çilek tamamen organik gübre atmadık. Sadece su veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda sezonda yaklaşık yüz tona yakın çilek üretilen Dikmen Mahallesinde ise üretimin yarı yarıya düştüğü belirtildi. Dağ çileğinin ateşi düşüren, sinirleri yatıştıran özelliği bulunuyor. Yüksek tansiyonu düşüren etkisi de bulunan dağ çileği, mide ve bağırsaklardaki tembelliğe iyi geliyor. Vücudun direncini arttıran ve hastalıklara karşı korunma sağlayan dağ çileği, safra taşlarının düşmesinde etkili rol oynuyor. Karaciğer yetmezliğini ve şişliğine iyi gelen dağ çileği, diş taşlarının erimesinde, dişlerin beyazlatılmasında da faydalı. Dağ çileğinin bilinen diğer faydaları ise şöyle; "Cilde tazelik verir, sivilce ve akneler üzerinde faydalıdır. İdrar söktürücü, karındaki suyu giderici etki yapar. Mesane ve böbrek hastalıklarında etkilidir. Damar sertliğinde, eklem iltihaplarında, romatizmada ve nıkriste olumlu etkileri vardır.

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