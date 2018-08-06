Hükümet, kadın girişimcilere yardımcı olsun

Çocuklarını büyüttükten sonra, boş oturmaktan sıkıldığı için, 3 yıl önce bu işe başlamış. Haftanın altı günü çalışıyormuş. Ancak yine de ev işlerini ihmal etmiyormuş. “En büyük sıkıntımız, sattığımız ürünler dolara bağlı olduğu için, sabit bir fiyat tutturamıyoruz, bu da bizi müşterinin karşısında zor durumda bırakıyor” diyor.

FAİZSİZ KREDİ VERİLSİN

Dilek Yirmibeş; “Mahalle arasında olduğumuz için pazarlık çok yapılıyor, ayrıca veresiyemiz de var, bazısı geri geliyor, bazısı da gelmiyor. Hükümet kadın girişimcilere maddi destek verebilir, çünkü mal alımında nakit paraya ihtiyacımız oluyor. Faizsiz veya çok düşük faizli kredi olabilir. Bağ Kur’umuzda indirim veya bazı kolaylıklar getirebilir. Mal almaya gittiğimde, yan dükkandaki arkadaşlarım yardımcı oluyor” dedi.