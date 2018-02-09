İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Hyundai Santa Fe ortaya çıktı

Yeni Hyundai Santa Fe, 4770 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde. Yani mevcut modelden 70 mm daha uzun ve 10 mm daha geniş.

Hyundai Santa Fe ortaya çıktı
Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı SUV modeli Santa Fe’yi daha önce gözler önüne çıkardı. Dördüncü nesil Hyundai Santa Fe, cesur tasarımı, iyileştirilen teknolojileri ve ekstra iki farklı motor seçeneği ile geliyor.

70 mm uzatılan Santa Fe, aynı zamanda daha uzun bir dingil mesafesi ile arka koltuktaki yolcular için daha iyi bir diz mesafesi sağlıyor. Hyundai’nin bu model için geliştirdiği yeni bir elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) de mevcut. Markanın alt markası olan Genesis tarafından da kullanılan ve HTRAC olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile sürücüye çok alanlı sürüş modu sağlıyor.

Ayrıca yeni Santa Fe, markanın “Smart Sense” adındaki teknoloji paketinde yer alan Hyundai’nin en yeni aktif güvenlik teknolojileri ile donatılmış. Bunların bazıları; Acil otonom frenleme sistemi (AEB), şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi. Yenilenen model üç motor seçeneği ile sunulacak. Bunlar; 2.2 litrelik dizel motor (194 beygir) ve 2.0 litrelik dizel ve benzinli motorlar. Her üç motor da sekiz vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş.

Yapılan tüm bu iyileştirmeler markanın en sağlam ve en yetenekli modellerinden biri olan Santa Fe’nin piyasadaki yerini bir hayli güçlendirecek gibi duruyor.
 

CREATHON ETKİNLİĞİ İLE GİRİŞİMCİLERE MENTORLUK DESTEĞİ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türk Hava Yolları'ndan ocak ayında yolcu rekoru

Türk Hava Yolları'ndan ocak ayında yolcu rekoru
Piyasalardaki söylentilere Yıldız Holding'den açıklama

Piyasalardaki söylentilere Yıldız Holding'den açıklama
Sevgililer Günü için perakende sektöründe 250 milyon liralık satış bekleniyor

Sevgililer Günü için perakende sektöründe 250 milyon liralık satış bekleniyor
Dünya altın rezervinde Türkiye ilk 10'da

Dünya altın rezervinde Türkiye ilk 10'da
OSB'lerde bedelsiz arazi tahsil edecek! Tek şart...

OSB'lerde bedelsiz arazi tahsil edecek! Tek şart...
Vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı

Vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin muhtarı e-Devlet

Türkiye'nin muhtarı e-Devlet
Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!

Bitcoin'de büyük düşüş sürüyor!
Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor

Yurtlarda 18 yaş sınırı şartı kalkıyor
İstihdamda 6 dev adım atılacak

İstihdamda 6 dev adım atılacak