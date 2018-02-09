Hyundai Santa Fe ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Güney Kore merkezli otomotiv devi, önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı SUV modeli’yi daha önce gözler önüne çıkardı. Dördüncü nesilcesur tasarımı, iyileştirilen teknolojileri ve ekstra iki farklı motor seçeneği ile geliyor.70 mm uzatılan, aynı zamanda daha uzun bir dingil mesafesi ile arka koltuktaki yolcular için daha iyi bir diz mesafesi sağlıyor. Hyundai’nin bu model için geliştirdiği yeni bir elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) de mevcut. Markanın alt markası olantarafından da kullanılan veolarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile sürücüye çok alanlı sürüş modu sağlıyor.Ayrıca yeni, markanın “” adındaki teknoloji paketinde yer alan Hyundai’nin en yeni aktif güvenlik teknolojileri ile donatılmış. Bunların bazıları; Acil otonom frenleme sistemi (AEB), şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi. Yenilenen model üç motor seçeneği ile sunulacak. Bunlar; 2.2 litrelik dizel motor (194 beygir) ve 2.0 litrelik dizel ve benzinli motorlar. Her üç motor da sekiz vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş.