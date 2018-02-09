Hyundai Santa Fe ortaya çıktı

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai
, önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı SUV modeli Santa Fe
’yi daha önce gözler önüne çıkardı. Dördüncü nesil Hyundai Santa Fe,
cesur tasarımı, iyileştirilen teknolojileri ve ekstra iki farklı motor seçeneği ile geliyor.
70 mm uzatılan Santa Fe
, aynı zamanda daha uzun bir dingil mesafesi ile arka koltuktaki yolcular için daha iyi bir diz mesafesi sağlıyor. Hyundai’nin bu model için geliştirdiği yeni bir elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) de mevcut. Markanın alt markası olan Genesis
tarafından da kullanılan ve HTRAC
olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile sürücüye çok alanlı sürüş modu sağlıyor.
Ayrıca yeni Santa Fe
, markanın “Smart Sense
” adındaki teknoloji paketinde yer alan Hyundai’nin en yeni aktif güvenlik teknolojileri ile donatılmış. Bunların bazıları; Acil otonom frenleme sistemi (AEB), şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi. Yenilenen model üç motor seçeneği ile sunulacak. Bunlar; 2.2 litrelik dizel motor (194 beygir) ve 2.0 litrelik dizel ve benzinli motorlar. Her üç motor da sekiz vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş.
Yapılan tüm bu iyileştirmeler markanın en sağlam ve en yetenekli modellerinden biri olan Santa Fe’nin piyasadaki yerini bir hayli güçlendirecek gibi duruyor.
Adem Özdoğan