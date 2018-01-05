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İçki ürünlerine zam geldi

Hükümet enflasyon nedeniyle sigaraya zam yapmazken, içki ürünlerine zam geldi. İçkiden alınan vergiler yüzde 7.1 oranında arttırıldı. Rakının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 11.33 lira arttı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 50.37 liradan 53.95 liraya yükseldi

05 Ocak 2018, Cuma 03:34
İçki ürünlerine zam geldi
İçkiden alınan vergiler yüzde 7.1 oranında artırıldı. Hükümet enflasyon nedeniyle sigaraya zam yapmazken, içki ürünlerine zam geldi. İçkiden alınan vergiler yüzde 7.1 oranında artırıldı.

Rakının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 11.33 lira arttı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 50.37 liradan 53.95 liraya yükseldi.


7.1 ARTIŞ


TÜİK’in aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından içkiden alınan vergilere yüzde 7.1 oranında artış yapıldı. Rakıdan alınan ÖTV 159,93 liradan, 171,27 liraya çıktı.

Biranın vergisi 1.26 liradan 1.34 liraya, votkadan alınan ÖTV 164.03 liradan 175.66 liraya, şarapların vergisi 63.18 liradan 67.66 liraya çıkarıldı.

Yeni listeye ayrıca torba yasa ile vergi getirilen sade, meyveli, kolalı gazozlar, alkolsüz bira da eklendi.

Buna göre sade gazoz ile meyveli gazozların vergi oranı yüzde 10, alkolsüz biranın vergisi de yüzde 10 olarak uygulanacak.

(Hürriyet)

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