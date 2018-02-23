İkinci el otomobilde garanti zorunluluğuna firmalar da uymaya başladı

Can Hakman

Artık ikinci el araçlara üç ay veya 5 bin kilometre 'garanti' verme ve araç satışında da 'ekspertiz' raporu zorunluluğu olacak.tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan “ikinci el motorlu araçların ticareti” ile ilgili yönetmeliğe göre ticari işletmeler, bu süreçte araçta herhangi bir sorun yaşanması halinde, 30 gün içerisinde aracın onarımını gerçekleştirerek aracı sahibine teslim etmekle yükümlü olacak. Ayrıca belgede, aracın kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parça bilgileri yer alacak. 8 yaş veya 160 bin kilometre altındaki araçlar için ekspertiz raporu alınacak. Ticari işletmeler, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecekler.Türkiye'nin asistans sektörünün önemli markalarından Tur Assist, Warranty Pratik & Warranty Plus ikinci el otomobil garanti paketi hizmetleri ile alıcı ve satıcılara destek vermeye devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, otomobili mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı korumaya alan geniş kapsamlı bir otomobil garanti paketi olan Warranty Pratik, ikinci el garanti ürünleri gibi otomobillerde oluşabilecek beklenmeyen masrafların finansal yüklerine karşı tüketicileri korumaya devam ettiğini belirtti. Şirketin otomobil garanti paketi ile binek veya hafif ticari araçlara 1 yıl ya da 15 bin kilometreye kadar güvence verilirken, bir diğer ürünü ise otomobilleri 1 yıl ya da 25 bin kilometreye kadar güvence veriyor.İHA