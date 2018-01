İkramiye farkı için son gün 29 Ocak

BAŞVURU NEREYE?



NASIL ÖDENİYOR?



HER YILA 3 BİN TL ALACAK OLAN VAR



TOPLAMDA 100 TL ALT SINIRI VAR



29 OCAK SON

İdil Janet Demiray

Memurların ikramiye farkları için geçtiğimiz yıl düzenleme yapılmış ve başvuru süreci ve farkların nasıl ödeneceği belirlenmişti. Belirlenen son başvuru tarihine bir hafta kaldı. Yalnızca memur emeklileri değil, emeklinin geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkı alabiliyor. Ancak bunun için 29 Ocak’a kadar başvuru yapmak şart. Aksi taktirde ikramiye farkı alınamayacak.7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş ve emekli olduğunda 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış kişiler, SGK’ya başvurarak ikramiye farkı talep edebiliyorlar. Diğer yandan, 30 yılın üzerinde çalışması olmasına rağmen 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi almış kişiler eğer hayatlarını kaybetmişlerse geride kalan mirasçıları da başvuru yaparak ikramiye farklarını alabilirler.İkramiye farklarının ödenmesi için SGK’ya başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmadan SGK bu durumdaki kişileri tespit ederek otomatik olarak ödeme yapmıyor. Dolayısıyla, bu durumda olan kişiler veya bu kişilerin yakınları mutlaka SGK’ya başvuru yapmalılar. Yalnızca daha önce ikramiye farkı için dava açmış ve davası sonuçlanmamış kişilerin SGK’ya başvuru yapmasına gerek yok. Bunun dışındaki kişilerin başvuru yapması şart.Memur emeklilerinden ikramiye farkı alacağı olanlar, başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına yapacaklar. Posta ile yapılacak başvuruların ise Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara adresine gönderilmesi gerekiyor. Posta yoluyla başvuru yapacak kişilerin evraklarını takip edebilmek için iadeli taahhütlü posta yöntemini kullanması yerinde olacaktır. Bu sayede, başvuru sahipleri ödeme takvimini ve dilekçelerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilirler.İkramiye farkları için başvuru gerektiğinden herkes için tek bir ödeme tarihi yok. Kişilerin SGK’ya ne zaman başvuru yaptıkları ve ikramiye farkının ne kadar olduğuna göre ikramiye farklarının ödeme tarihi değişiyor. İkramiye farkı 7 bin 500 TL’ye kadar olan kişilerin ikramiye farkları üç ay içerisinde ödeniyor.7 bin 500 TL’den daha fazla ikramiye farkı olan kişilerin ikramiye farklarının 7 bin 500 TL’ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, 7 bin 500 TL’nin üzerindeki kısmı ise başvuru tarihini takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödeniyor.İkramiye farkı her memur emeklisi için farklı. Emekli olunan yıl, emekli olunduğunda memurun tabi olduğu gösterge ve katsayı ile 30 yılın üzerindeki hizmet süresinin ne kadar olduğu ikramiye farkını belirleyen unsurlar. SGK bu konuda bazı temel gösterge ve katsayılar ile emekli olunan tarih üzerinden ikramiye farkının hesaplanmasına imkan veren bir tablo yayımladı. Böylece, SGK’ya başvuru yapacak kişiler az çok ikramiye farkının ne olacağını hesaplayabilecek.Buna göre, 1 Ocak 1999 tarihinde emekli olan ve 2200 ek göstergesi bulunan memur emeklisi 30 yılın üzerindeki her bir yılı için 152.68 TL fark alacak. Aynı tarihte emekli olan ve ek göstergesi 5800 olan memur emeklisi ise her bir yıl için 226.49 TL fark alacak. Emekli olunan tarih yakınlaştıkça ve ek gösterge rakamı yükseldikçe ikramiye farkı artıyor. Örneğin, 1 Temmuz 2013 tarihinde emekli olan ve 6400 ek göstergesi bulunan bir memur emeklisi 30 yılın üzerindeki her bir yıl için 2.985,67 TL fark alacak. 35 yıl çalışması olan bu memurun ikramiye farkı 15 bin TL’ye yaklaşacak.İkramiye farkı konusunda alt limit belirlenmiş durumda. Emeklilik tarihi eski olan ve ek göstergesi düşük olan memurların ikramiye farkı Türk Lirasından altı sıfır atılmış olması nedeniyle çok düşük miktarlarda kalabiliyor. Örneğin, 01.01.1995 tarihinde emekli olan ve 7600 ek göstergesi olan bir memur 30 yılın üzerindeki her bir yıl için 16.27 TL ikramiye farkına hak kazanıyor. Ancak bu konuda mağduriyet yaşanmaması adına her bir yıl için ödenebilecek en düşük ikramiye farkı 50 TL olarak belirlendi. Her bir yıl için bu tutarın altında ikramiye farkı ödenmiyor.Toplamda ise 100 TL’nin altında ikramiye farkı ödenmiyor. Dolayısıyla 35 yıl hizmeti olan ve ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan bir memur emekli olduğu tarihteki ek göstergesi nedeniyle hesaplanan ikramiye farkı her yıl için 50 TL’nin altında olsa bile en az 250 TL ikramiye farkı alıyor.30 yılın üzerinde hizmeti bulunan ancak emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerinin ikramiye farkı için SGK’ya 29 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları şart. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve ikramiye farkı da ödenmeyecek. Dolayısıyla, ikramiye farkı alma hakkı bulunan memur emeklileri veya yakınları bu tarihe kadar mutlaka SGK’ya başvuru yapmalılar. Aksi taktirde, bu haklarını kaybedecekler.(Milliyet)