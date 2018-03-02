İlk önemli uyarı Toyota'dan geldi

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirmeyi planladığı ek vergiler ile ilgili ilk önemli uyarı Toyoto'dan geldi

İlk önemli uyarı Toyota'dan geldi
ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirmeyi planladığı ek vergiler ülkedeki otomobil fiyatlarını yukarı çekecek. Bununla ilgili ilk uyarı ise Toyota'dan geldi. Toyota, yeni uygulamanın hem üreticiler hem de tüketiciler açısından olumsuz olacağını açıkladı


İLK UYARI TOYOTA'DAN


Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD çelik ithalatında yüzde 25 ve alüminyum ithalatında ise yüzde 10 ek vergi koymayı planlıyor. ABD her yıl ülkede kullanılan 100 milyon ton çeliğini üçte birini, 5.5 milyon ton alüminyumun ise tamamına yakınını ithal ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu planı netleştirmek için ABD çelik ve alüminyum sektörü yöneticilerini toplantıya çağırdı. ABD'li çelik ve alüminyum üreticileri kararı desteklerken, çelik ve alüminyumun yoğun kullanıldığı sektörlerde ise fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.


'OTOMOTİV İÇİN OLUMSUZ'


Bununla ilgili ilk uyarı ise otomotiv devi Toyota'dan geldi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, ithal çelik ve alüminyuma getirilecek ek vergilerin maliyetleri ve dolayısıyla otomobillerin satış fiyatını yükselteceği belirtildi.


TRUMP AÇIKLADI BORSALAR DÜŞTÜ

 Açıklamada, "ABD yönetiminin bu kararı otomotiv üreticilerini, bayileri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek" denildi.

ABD yönetiminin ek vergilerle ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde resmen açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLİR



ABD çelik ithalatını en çok Kanada, Breziya ve Güney Kore'den yaparken, toplam ithalatının yüzde 7'sini ise Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'den 1.1 milyar dolar düzeyinde ithalat yapılıyor. Dolayısıyla ek vergi kararının çıkması Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı açısından da önemli riskler içeriyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kenya'da yanlış hastaya beyin ameliyatı

Kenya'da yanlış hastaya beyin ameliyatı
Almanya'dan Trump'ın vergi kararına tepki

Almanya'dan Trump'ın vergi kararına tepki
Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliği saldırı altında

Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliği saldırı altında
Kenya'da yanlış hastaya beyin ameliyatı yapıldı

Kenya'da yanlış hastaya beyin ameliyatı yapıldı
Zimbabve, Çin malı prezervatiflere isyan etti: Çok küçük geliyor

Zimbabve, Çin malı prezervatiflere isyan etti: Çok küçük geliyor
Halüsinasyon gören dadı iki kardeşi katletti

Halüsinasyon gören dadı iki kardeşi katletti
Avrupa Birliği ABD'ye misilleme hazırlığında

Avrupa Birliği ABD'ye misilleme hazırlığında
Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu

Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu
Moskova’da dev eğlence gemisinde yangın

Moskova’da dev eğlence gemisinde yangın
Kuzey Kore'den kimyasal silah haberlerine ret

Kuzey Kore'den kimyasal silah haberlerine ret
Doğu Guta'da son 12 günde 674 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da son 12 günde 674 sivil öldürüldü