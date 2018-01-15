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İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

Birleşik Krallık, vatandaşlarına Türkiye´nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlere ve Diyarbakır´dan uzak durmaları konusundaki uyarısını yineledi.

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı´nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi söylendi. 

Birleşik Krallık’ın seyahat uyarısı güncellemesinde, “olası protesto ve gösteriler”e ilişkin uyarı kaldırıldı. Türkiye´den Birleşik Krallık´a sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtilen seyahat uyarısında, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.


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