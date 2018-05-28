Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti, yönetimden Fiorentina'lı Federico Chiesa'yı istedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Şu ana kadar Lautaro Martínez, Stefan de Vrij gibi isimleri kadrosuna katan Milano ekibi Chiesa için de harekete geçti.

60 MİLYON EURO

Floransa temsilcisi ise 20 yaşındaki kanat forvet için 60 milyon euro talep ediyor. UEFA'yla Finansal Fair Play problemleri olan Inter'in ise bu parayı vermesi imkansız olarak gözüküyor.

Chiesa bu sezon toplam 38 maçta 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi.