İnternette 'ikinci el'e dikkat!

MURAT GÜLDÜREN



AKILALMAZ YÖNTEMLER



KAPORA ÇILGINLIĞI



İNTERNET SİTESİ DE SORUMLU OLMALI



TACİR DEĞİLSE...

İdil Janet Demiray

Her gün binlerce kişinin ikinci el elektronik cihaz, saat, mobilya, konut ya da araç almak için girdiği online satış sitelerinde yaşanan mağduriyetler bitmek bilmiyor. Ürünün sorunlu olduğu anlaşılınca iş işten geçmiş oluyor. Satıcıya yeniden ulaşılamıyor. Yapılan 10 alışverişten birinde tüketici mağdur oluyor. Bu durumda direk hakem heyetine ya da savcılığa başvurmanız gerekiyor.Örneğin dolandırıcı, internetten satılan bir araç için alıcı gibi davranıyor. Araç fiyatını satıcının hesabına yatırıyor. Satış için notere gidilirken dolandırıcı ‘benim işim çıktı satışı akrabamın üzerine yap diyor’. Daha sonra bu kişi size ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığınızdan dolayı parayı geri istiyor. İki kişi arasındaki bağı ispatlamazsanız yandınız.Bu gibi sahtekarlıklar internet üzerinden yapılan konut satışlarında da yaşanıyor. Örneğin bazı emlakçılar müşteri çekmek adına çok düşük fiyatlı asılsız konut satış ilanı veriyorlar. Ofise gelen tüketicilere türlü bahanelerle o evin satıldığını belirterek başka konutları almaya ikna edilmeye çalışılıyor. Bazıları ise ‘her an satılabilir’ diyerek kapora alıp ortadan kayboluyor.Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ikinci el satışlarla ilgili sürekli mağduriyet yaşandığına dikkat çekti. Küçük “İkinci el satışlar için yasal düzenleme getirilmeli. Tüketici haklı olsa da ilgili kişilere ulaşamıyoruz. Zararlar tahsil edilemiyor. İhtarname veriyorsunuz telefonlara bakan yok. Bir de sipariş fişi veriyorlar çünkü faturasız çalışıyorlar” dedi.Avukat Hakan Tokbaş da bireysel satışlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek “Eğer karşı taraf tacir değilse bu durumda yapılan işlem tüketici hukuna girmez. Genel mahkemelere dava açılır. Bu durumda malı alan kişi tüketici haklarından mahrum olur. Yani mağdur olan tüketici hakem heyetine başvuramaz, dava açarken masrafları yatırması gerekir” dedi.