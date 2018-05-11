İran İsrail'in Suriye saldırılarını kınadı

 İran, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kınayarak uluslararası toplumun sessizliğinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini belirtti

İran İsrail'in Suriye saldırılarını kınadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik temelsiz bahanelere dayanan saldırıları, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olup tüm uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara aykırıdır. "ifadelerine yer verdi.

Kasımi açıklamasında, İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının İsrail'i saldırganlığa teşvik ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu çarşamba akşamı geç saatlerde İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığı iddiasıyla Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı, füze ve topçu saldırısıyla vurduğunu duyurmuştu. İran ise Suriye'deki güçlerinin "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

AA


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