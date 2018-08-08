İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üye ülkelerin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemelerini önleyememesi durumunda olağanüstü toplanmasını talep edebileceğini belirtti.

Shana haber ajansında yer alan habere göre, Zangeneh üyelerin bu gibi ayarlamaları yapmaya çalıştıklarını fark ettikten sonra OPEC'e "şikayet mektubu" gönderdi.