ÜRETİM,KALİTE,VERİMLİLİK

Şimşek, bu konuda şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası olarak esnafımızın üretim, kalite ve verimliliğini artırmasına destek olacak şekilde ürün ve hizmetler sunuyoruz. Özellikle zamanın verimli kullanılmasının taşıdığı önem itibarıyla, dijital çözümler esnafımızı da yakından ilgilendiriyor.”

POS BAŞVURUSU

Şimşek; “Bu kapsamda biz de bilgi teknolojisinin olanaklarını kullanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak özel, işlevsel çözümler geliştiriyor, dijital platformlarımızda ürün ve hizmetlere ilişkin çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.Esnafımız her an her yerde ‘bankacılık işlemlerini daha kolay yapabilsin’ diye, Ticari İnternet Şubesi ve Ticari İşCep uygulamalarımızla müşterilerimizin ticari işlemlerine pratik çözümler sunuyoruz. POS-ÖKC başvuru sürecimizi oldukça kolaylaştırdık. Bu sayede hem müşterilerimiz hem de müşterimiz olmayan esnaf ve küçük işletmeler, şubeye gitmeden POS/ÖKC başvurularını isbank.com.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor, işlerine ara vermek durumunda kalmıyorlar” dedi.

TİCARİ KREDİ İMKANI

Şahismail Şimşek; “Nakde ihtiyaç duyan esnafımıza da yıl boyunca sürdürdüğümüz kampanyalarla destek oluyoruz. ‘Esnafa Destek Kredisi’ adını verdiğimiz bu kampanya ile küçük işletmeler, uygun faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle, 150 bin TL'ye kadar taksitli ticari kredi imkânından faydalanabiliyor. Yine esnaf bankacılığı yaklaşımımız içerisinde halk otobüsü, hatlı minibüs, ticari taksi ve servis aracı işletmecilerine de avantajlı faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri ile Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı kredisi sağlıyoruz” dedi.