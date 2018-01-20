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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (Meteoroloji'den İstanbul'a kar açıklaması)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise yurt genelinde sağanak yağış olacağı tahmin edildi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tahminler...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (Meteoroloji'den İstanbul'a kar açıklaması)
Okullar kapandı, sömestr tatili başladı. Yüzbinlerce tatili fırsat bilip İstanbul'dan uzaklaştı. Ancak İstanbul'da kalan ve tatile gitmeyenler ise Meteoroloji'den gelecek haberleri dikkatle takip ediyor. Herkes İstanbul'a gecikmeli olarak gelecek kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor? Meteoroloji, İstanbul'a gelecek kar yağışıyla ilgili gün verdi! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar... 
 

HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE KAR BEKLENİYOR 


İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor.

İşte İstanbul'da beklenen 5 günlük hava tahmini: 



 


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