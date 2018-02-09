İstanbulkart artık telefondan doldurulabilecek!

HANGİ UYGULAMA İLE İSTANBULKART'A YÜKLEME YAPILACAK?

KARTI TELEFONUNUZUN ARKASINA OKUTACAKSINIZ

TELEFONUN ARKASINA OKUTARAK BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME…

NFC NEDİR?

Erdinç Şahin

kullanımını rahatlatacak bir son dakika haberi vatandaşı sevindirdi. Android telefonlar için yayınlanan İstanbulkart uygulamasının merak edilen detayları şu şekilde:BELBİM tarafından geliştirilen ve toplu taşıma kullanmadan önce sıraya girme derdini ortadan kaldırmasını beklediğimiz İstanbulkart (beta) uygulaması gün yüzüne çıktı. Uygulamanın sunduğu özellikler ise gündelik hayatımızı kolaylaştıracak gibi görünüyor. Önce uygulamayı kullanmak için bir hesap açıyor ve İstanbulkart’ınızı tanıtıyorsunuz. Bunların hemen ardından işlemlere başlayabiliyorsunuz.NFC destekli telefonlarınızda istanbulkart’ınızı telefonunuzun arkasına okutarak anlık bakiye görüntüleyebilirsiniz. Talimat Oluşturma Anlaşmalı banka kartı bilgileriniz ile istanbulkart’ınıza seçeceğiniz miktarda talimat oluşturabilirsiniz. Talimat Yükleme NFC destekli cihazlar ile istanbulkart’ınızı telefonunuzun arkasına okutarak talimat yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz.NFC özellikli olmayan telefonlarda ise uygula üzerinden dolum talimatı oluşturularak, en yakın otomatik dolum makinesi (biletmatik) veya akıllı duraklarda yer alan istanbulkart talimat yükleme noktalarına kartınızı okutarak dolum işleminizi tamamlayabileceksiniz. En yakın Yükleme ve Harcama Noktalarını Görüntüleme Konumunuza en yakın istanbulkart yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinde görüntüleyebileceksiniz. (LOG)Yükleme yapmanın yanında bakiye sorgulamanıza da olanak sağlayan İstanbulkart uygulaması henüz tanıtım versiyonuna sahip olduğu için sadece bir kart tanıtabiliyorsunuz. Anlık bakiye görüntüleme işlemi ise kartınızı telefonunuzun arkasına tuttuğunuz zaman gerçekleşiyor. Kredi kartıyla yükleme yapmak için ise kredi kartınızı uygulamaya tanımlamanız gerekiyor., düşük bant genişliğine sahip olan,gibi teknolojilerden zayıf çalışan ve çok kısa mesafe (yaklaşık 4 cm aralıkta) ile kullanılabilen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Açılımı, Türkçesi ise Yakın Alan İletişimi olan NFC teknolojisi, temel olarak bu teknolojiye sahip cihazların kısa mesafede birbiri ile veri alışverişi yapabilmesini sağlar. NFC teknolojisi, Sony ve Philips markaları tarafından, 2002 yılı sonunda geliştirilmiş, 2003 yılı sonunda ise bir kablosuz iletişim standardı olarak kabul edilmiştir. Telefonunuzun NFC desteği olup olmadığını özelliklerini inceleyerek öğrenebilirsiniz.