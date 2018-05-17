İtalya'da popülist partiler, Avrupa Merkez Bankası'ndan 250 milyar euroluk borcun silinme talebinin reddedilmesini içeren hükümet programı konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Beş Yıldız'dan bir yetkili, düzen karşıtı hareketin lideri Luigi Di Maio ve göçmen karşıtı League partisi arasında Perşembe sabahı gerçekleşen görüşmede, Avrupa Birliği, bütçe açığı, yatay vergi ve göç konularının konuşulduğunu belirtti.

Yetkilinin dediğine göre, Avrupa Merkez Bankası'ndan borç affı talebi geri çekildi, ancak anlaşma belgesinde, parasal genişleme programı çerçevesinde alınmış olan tahvillerin, borç/GSYİH oranına yansımamasının gereğine değinildi.