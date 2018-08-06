Bologna Havalimanı yakınlarında patlama!

İtalya'da Bologna kentindeki Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'nda patlama meydana geldi.





Twitter'daki News_Executive isimli hesapta, patlamanın, otomobil ve hafif ticari araç taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca çok sayıda sağlık ekibi ve telikopter gönderildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığını ise henüz bilinmiyor.





Ayrıntılar geliyor...