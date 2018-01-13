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İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi için bakan tarih verdi

Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan ve temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin 2020 yılında tamamlanacağı açıklandı
 

13 Ocak 2018, Cumartesi 22:26
İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi için bakan tarih verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şu ana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" diye sordu.

'2020 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR'


Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."


ANKARA-İZMİR- YHT HATTI 3 ETAPTAN OLUŞUYOR


624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.
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