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İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla Türkiye lideri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve yaşanabilir bir çevre için 12 yeni arıtma tesisi yatırımına daha başlayacak

15 Ocak 2018, Pazartesi 10:53
İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni arıtma yatırımları yapacak.

Türkiye genelinde 18 tesisle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip il olan İzmir’e, belediye 12 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi daha eklemeye hazırlanıyor.

NERELERDE ARITMA TESİSİ KURULACAK?

Mordoğan, Foça Gerenköy, Kemalpaşa Ulucak, Dikili, Yenişakran, Selçuk, Kiraz, Kemalpaşa Halilbeyli, Kınık, Gölcük ve Beydağ’a arıtma tesisi kurmak için harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, öncelikle Mordoğan, Kemalpaşa Ulucak ve Foça Gerenköy arıtmaları için ihaleye çıkacak. Kiraz ve Kemalpaşa Halilbeyli arıtmalarının imar planları hazırlandı; uygulama projeleri için çalışmalara başlanıyor.

Selçuk arıtma tesisi için imar planı uygulamalarından önce ÇED ve uygulama projesi hazırlanacak. Dikili, Yenişakran, Beydağ, Gölcük ve Kınık atık su arıtma tesislerinin uygulama projeleri ise imar planı çalışmalarının ardından başlayacak.

 


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