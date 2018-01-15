İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor

NERELERDE ARITMA TESİSİ KURULACAK?

Senim Tanay

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni arıtma yatırımları yapacak.Türkiye genelinde 18 tesisle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip il olan İzmir’e, belediye 12 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi daha eklemeye hazırlanıyor.Mordoğan, Foça Gerenköy, Kemalpaşa Ulucak, Dikili, Yenişakran, Selçuk, Kiraz, Kemalpaşa Halilbeyli, Kınık, Gölcük ve Beydağ’a arıtma tesisi kurmak için harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, öncelikle Mordoğan, Kemalpaşa Ulucak ve Foça Gerenköy arıtmaları için ihaleye çıkacak. Kiraz ve Kemalpaşa Halilbeyli arıtmalarının imar planları hazırlandı; uygulama projeleri için çalışmalara başlanıyor.Selçuk arıtma tesisi için imar planı uygulamalarından önce ÇED ve uygulama projesi hazırlanacak. Dikili, Yenişakran, Beydağ, Gölcük ve Kınık atık su arıtma tesislerinin uygulama projeleri ise imar planı çalışmalarının ardından başlayacak.