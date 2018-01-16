Jetta Detroit’e damgasını vurdu

Adem Özdoğan

Bu senedüzenlenen Kuzey Amerika Uluslararasıkapsamında otomobil tutkunları için hareketli günler yaşanıyor. Pek çok dikkat çekici olayın yaşandığı fuarda en çok konuşulacak şeylerden birisi de şüphesiz yeniolacak. Yeni nesil, keskinleşen hatları ve değişen özellikleri ile dikkat çekiyor.Otomobilin, yenilenen tasarımıyla kardeşi‘e benzediği söylenebilir. Tamamen değişenve, led far ve kaput çizgileri arabaya çok daha agresif görüntü kazandırmış. Arka tarafta da hem stop farların hem de tamponun değiştiğine şahitlik ediyoruz. Otomobil genel olarak bakıldığında dahavedetaylar kazanmış. Boyutlarda ise çok fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Aks mesafesi sadece 3 cm artmış. Ayrıca, dahabir görüntü elde edebilmek için tekerlekleri köşelere doğru itmiş.Kabindeki yenilikler de en az dışarısı kadar çarpıcı. Artan malzeme kalitesi, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz konsoldaki değişiklikler veses sistemi opsiyonu otomobilin donanımsal zenginliğini artıran ögelerden. Ayrıca artırılan güvenlik opsiyonları ve özellikleri de göz dolduracak cinsten.Yeni Jetta’nın kaputunun altı ise çok net değil. Şimdilik bilinen tek motor seçeneğimotoru. Bu motor turbo şarjlı vegüç,tork üretebiliyor. Amerika’da bu motor için sunulan şanzıman seçenekleriveotomatik olacak. Avrupa’da satışa çıkacak olan modellerin donanım/paket ve motor/şanzıman seçenekleri henüz bilinmiyor.ABD’de önümüzdeki bahar satışa çıkması beklenen, önümüzdeki yıldan itibaren de Avrupa pazarında alıcılarını bekleyecek.