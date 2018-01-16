Jetta Detroit’e damgasını vurdu

Bu sene Detroit’te
düzenlenen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı
kapsamında otomobil tutkunları için hareketli günler yaşanıyor. Pek çok dikkat çekici olayın yaşandığı fuarda en çok konuşulacak şeylerden birisi de şüphesiz yeni Jetta
olacak. Yeni nesil, keskinleşen hatları ve değişen özellikleri ile dikkat çekiyor.
Otomobilin, yenilenen tasarımıyla kardeşi Audi A3
‘e benzediği söylenebilir. Tamamen değişen tampon
ve ızgaralar
, led far ve kaput çizgileri arabaya çok daha agresif görüntü kazandırmış. Arka tarafta da hem stop farların hem de tamponun değiştiğine şahitlik ediyoruz. Otomobil genel olarak bakıldığında daha sportif
ve agresif
detaylar kazanmış. Boyutlarda ise çok fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Aks mesafesi sadece 3 cm artmış. Ayrıca VW
, daha sportif
bir görüntü elde edebilmek için tekerlekleri köşelere doğru itmiş.
Kabindeki yenilikler de en az dışarısı kadar çarpıcı. Artan malzeme kalitesi, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz konsoldaki değişiklikler ve 400 watt’lık BeatsAudio
ses sistemi opsiyonu otomobilin donanımsal zenginliğini artıran ögelerden. Ayrıca artırılan güvenlik opsiyonları ve özellikleri de göz dolduracak cinsten.
Yeni Jetta’nın kaputunun altı ise çok net değil. Şimdilik bilinen tek motor seçeneği 1.4 litrelik TSI
motoru. Bu motor turbo şarjlı ve 147 beygir
güç, 249 nm
tork üretebiliyor. Amerika’da bu motor için sunulan şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel
ve 8 ileri DSG
otomatik olacak. Avrupa’da satışa çıkacak olan modellerin donanım/paket ve motor/şanzıman seçenekleri henüz bilinmiyor.
ABD’de önümüzdeki bahar satışa çıkması beklenen 2019 Jetta
, önümüzdeki yıldan itibaren de Avrupa pazarında alıcılarını bekleyecek.
Adem Özdoğan