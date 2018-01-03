Kadroya girecek taşeron işçiye başvuru için dilekçe örneği

ÇALIŞTIĞI KURUMA



KIDEM VE İZİN HAKKI



FORMA ULAŞMAK İÇİN



İSTENEN EVRAKLAR

BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNDE 'KADROYA GEÇİŞ' BAŞVURU DİLEKÇESİ



SINAV NE ZAMAN?



EMEKLİLİK BELGESİ, KADROYA GEÇİŞ AŞAMASINDA VERİLECEK



BAŞVURU BİZZAT

Gizem Yetil

Taşeron işçilerinin kadro maratonu başladı. İlk gün birçok belediye ve kurumda yoğunluk yaşandı. Başvuru yaparken form, dilekçe ve gerekli evrakların eksiksiz teslim edilmesi gerekiyor. Kadro her işçinin şu anda çalıştığı kuruma yapılacak. Belediyenin temizlik işçisi belediyeye, kamuda çalışanlar hangi kurumda görevliyse o kuruma başvuru yapacak.Çalışma Bakanlığı, “Taşeron işçilerimizin kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak. İşçilerimizin bu hakları da korunuyor. 2 Ocak 2018’den itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklar” açıklaması yaptı.Peki, taşeron işçilerin kadro başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru formu ve başvuru dilekçesi nereden alınacak ve nasıl doldurulacak? Dilekçe örneğini bugün bu sayfada görebilirsiniz. Form genelde başvuru yapılacak kurumdan tedarik edilebiliyor. Ancak bulamazsanız Çalışma Bakanlığı’nın taşeron işçiler için açtığı ‘altisveren.gov.tr’ internet adresinden indirip çıktı alabilirsiniz.● 5 adet vesikalık fotoğraf.● Adli sicil kaydı.● Başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler, sertifikalar.● Öğrenim durumunu gösteren belge, diploma.................... (Belediye/İl Özel İdaresi adı buraya yazılacak) TarihBelediyenize/İl Özel İdarenize bağlı ..................... biriminde ..................... ihalesi kapsamında taşeron işçisi olarak görev yapıyorum. 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24’üncü maddede belirtilen 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışmaktaydım. Söz konusu KHK’nın 127’nci maddesinde belirtilen ve kadroyageçilmesi için gerekli olan şartları taşıyorum. Bu nedenle, 696 sayılı KHK ile getirilen haktan yararlanmak üzere idareniz tarafından kurulan veya kurulacak şirkette işçi kadrosuna atanmak istiyorum. Ayrıca taşeron olarak çalıştırılmış olmama ilişkin olarak açmış olduğum davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğimi ve en son çalıştığım idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı, tarafıma tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklarımdan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.Bilgilerinize arz ederim.Adı ve Soyadı / TC No:İkametgah Adresi:Fiili çalışma yeri:İmza11 Ocak’a kadar başvuru şart. Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Kadro için başvuran taşeron işçileri, sonrasında üç aşamalı; sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek.Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçecek taşeron işçilerin emekli olmaması şart. Bu konunun SGK’dan alınacak belgeyle ispatı gerekiyor. Ancak bu belge 10 günlük başvuru süresinde değil, kadroya geçiş aşamasında talep ediliyor. O nedenle kadroya geçiş kesinleşmeden SGK’ya gitmeye gerek yok.Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.