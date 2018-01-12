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Kadroya giremeyen taşeron işçi tazminat alacak mı?

Taşeron işçilerin kadro işi 90 gün içerisinde sonuçlandırılacak. İlk aşama yani başvuru tamam. Ancak kadroya geçemeyeceğini düşünen bazı taşeron işçiler kıdem tazminatı derdine düştü...

Kadroya giremeyen taşeron işçi tazminat alacak mı?

USULEN YAPILACAK AMA...


1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular dün mesai bitimi itibarıyla sona erdi. Şimdi başvurular incelenecek. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi. Ancak güvenlik soruşturmasından, sınavdan geçemeyenler gündeme gelebilir.


HAK KAZANACAK ŞEKİLDE


Soruşturma ve sınavdan geçemedikleri için kadro elde edemeyenlerin iş sözleşmeleri, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilirse, tazminat alabilecek. Aksi durumda tazminat zor. Aynı taşeron firmaya bağlı kamu kurumlarında çalıştıktan sonra özel sektörde devam edenler, iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermişse mağdur olmayacak.


AYNI YERDE ÇALIŞANLAR


Aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı konusunda hiçbir hak kaybı olmayacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, o kurumda işe ilk başladıkları tarih dikkate alınarak emekli oldukları veya işten ayrıldıkları tarihte hesaplanarak, kadroya geçtikleri kamu kurumu tarafından ödenecek.


FARKLI KURUM AYNI FİRMA


Aynı taşeron firma tarafından ve aynı sözleşmeye tabi olarak farklı devlet kurumlarında çalıştırılan işçiler de bulunuyor. Bu işçilerin hak kaybı olmayacak. Bunların kıdem tazminatı hesaplanırken, farklı kurumlarda geçen toplam hizmet sürelerine bakılacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, kadroya alındıkları kamu kurumu tarafından ödenecek.


FARKLI FİRMA FARKLI KURUM


Farklı taşeron firmaya bağlı olarak farklı devlet kurumunda çalışanlar, kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşayabilir. Taşeron firmalar genellikle iki-üç yılda bir değiştiği için işçiler çoğunlukla hangi firmaya bağlı olarak çalıştıklarını bilmiyor. En bariz örneği güvenlikçiler. Bu kişilerin kıdemi son çalıştığı kurumda geçen süreye göre ödenecek.


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