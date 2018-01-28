İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye

Kamuda görev yapan işçilere tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor. İlk taksit yattı ikinci taksit ise haziran ayında ödenecek

Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye
Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri yapıldı. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışanlara verilen ek ödemenin ilk taksidi hesaplara yatırıldı. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler, bin 100 lira ile bin 850 lira arasındaki ikramiyelerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; kamu işçilerine 52 günlük tediye ücretlerinin ikinci taksidi ise 8 Haziran'da yatırılacak. Bu tarihte çalışanlar yine bin 100 lira ile bin 850 lira arasında değişen ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Kamu işçileri toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ek ikramiye alacaklar. Yer altı işlerinde çalışanlar ise ek ödemelerinin tamamını 24 Aralık 2018'de alacaklar. 


52 GÜNLÜK ÖDEME


Öte yandan kadroya geçecek olan taşeron işçilerde bu ikramiyeden yararlanacak. 1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişleri de kademeli olarak yapılmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, kadroya geçiş süreci sona ermesi ile birlikte ikramiyelerin yatması bekleniyor..


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Metal işçilerinin grev kararı ertelendi

Metal işçilerinin grev kararı ertelendi
Siyah havuç Türkiye'de yetişiyor, 25 ülkeye satılıyor

Siyah havuç Türkiye'de yetişiyor, 25 ülkeye satılıyor
ABD doları niye değer kaybediyor? İşte sebepleri

ABD doları niye değer kaybediyor? İşte sebepleri
Benzin Hakkari'de 6 lirayı geçti

Benzin Hakkari'de 6 lirayı geçti
Yaş doldurmasına rağmen emekli olamayana toplu para

Yaş doldurmasına rağmen emekli olamayana toplu para
Devletten yaşlıya 797 TL maaş

Devletten yaşlıya 797 TL maaş
Çeyrek altın ne kadar? (26 Ocak altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (26 Ocak altın fiyatları)

Borsa rekorunu 120.000 puanın üzerine taşıdı

Borsa rekorunu 120.000 puanın üzerine taşıdı
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
Karaborsacılar yüzünden 55 liralık iç fıstık 122 liraya çıktı!

Karaborsacılar yüzünden 55 liralık iç fıstık 122 liraya çıktı!

Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor

Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor