Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye



52 GÜNLÜK ÖDEME

Adem Özdoğan

Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri yapıldı. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışanlara verilen ek ödemenin ilk taksidi hesaplara yatırıldı. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler, bin 100 lira ile bin 850 lira arasındaki ikramiyelerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; kamu işçilerine 52 günlük tediye ücretlerinin ikinci taksidi ise 8 Haziran'da yatırılacak. Bu tarihte çalışanlar yine bin 100 lira ile bin 850 lira arasında değişen ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Kamu işçileri toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ek ikramiye alacaklar. Yer altı işlerinde çalışanlar ise ek ödemelerinin tamamını 24 Aralık 2018'de alacaklar.Öte yandan kadroya geçecek olan taşeron işçilerde bu ikramiyeden yararlanacak. 1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişleri de kademeli olarak yapılmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, kadroya geçiş süreci sona ermesi ile birlikte ikramiyelerin yatması bekleniyor..