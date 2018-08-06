Kamuya 67 bin kişi alınacak

BAŞVURU YAKINDA

Özellikle yeni öğretmen ataması büyük sevinçle karşılandı. Devlet kapılarını gençlere daha fazla açıyor. İlk etapta Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim için 67 bin 331 kişi alınacak. Yakında şartlar açıklanacak, başvurular başlayacak.

20 BİN YENİ ÖĞRETMEN

Yeni kadrolar şöyle: “Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak. Atamalar KPSS ile olacak. Emniyette 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru ve 7 bin bekçi alımı yapılacak. Jandarma gücü olarak 500 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alımı yapılacak.”