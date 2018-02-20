Kanal D’nin İnsanlık Suçu dizisinin ekibine hangi oyuncu katıldı?

Adana’da çekimleri başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş
oturuyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova’nın başrolünü oynadığı “İnsanlık Suçu”,
etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Dizinin kilit rollerinden Suna karakterine hayat veren Gizem Karaca’nın
annesi Cavidan’ı kimin canlandıracağı ise merak konusuydu.
CAVİDAN KARAKTERİ İÇİN FUNDA İLHAN İLE ANLAŞILDI
Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan, Cansu Dağdelen ve Ahmet Mümtaz Taylan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ikinci bölümden itibaren tansiyonu artıracak olan Cavidan karakteri için Funda İlhan
ile anlaşıldı.
Senaryosunu Can Sinan’ın yazdığı dizide Adana’da yoksul bir hayat yaşayan Cemal’in (Kaan Yıldırım)
annesinin tüm itirazına rağmen İstanbul’daki zengin amcası Sami Gökdemir’in (Ahmet Mümtaz Taylan)
himayesine girmesiyle değişen hayatı ekrana taşınıyor. Cemal bir yandan varolma savaşı verirken diğer yandan da kuzeninin nişanlısı Suna’ya aşık olunca işler iyice karışıyor. (Medyatava)
Gizem Karaca'nın İnsanlık Suçu dizisindeki partneri kim oldu?
Elif Bayram