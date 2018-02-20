Kanal D’nin İnsanlık Suçu dizisinin ekibine hangi oyuncu katıldı?



CAVİDAN KARAKTERİ İÇİN FUNDA İLHAN İLE ANLAŞILDI

Gizem Karaca'nın İnsanlık Suçu dizisindeki partneri kim oldu?

Elif Bayram

Adana’da çekimleri başlayan dizinin yönetmen koltuğundaoturuyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova’nın başrolünü oynadığıetkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.Dizinin kilit rollerinden Suna karakterine hayat verenannesi Cavidan’ı kimin canlandıracağı ise merak konusuydu.Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan, Cansu Dağdelen ve Ahmet Mümtaz Taylan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ikinci bölümden itibaren tansiyonu artıracak olan Cavidan karakteri içinile anlaşıldı.Senaryosunu Can Sinan’ın yazdığı dizide Adana’da yoksul bir hayat yaşayanannesinin tüm itirazına rağmen İstanbul’daki zengin amcasıhimayesine girmesiyle değişen hayatı ekrana taşınıyor. Cemal bir yandan varolma savaşı verirken diğer yandan da kuzeninin nişanlısı Suna’ya aşık olunca işler iyice karışıyor.