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Kanserle savaşta yeni silah: DNA robotları kanser hücrelerini küçülttü

Bilim insanları, DNA'dan yaptıkları nanorobotlarla kanser hücrelerine giden oksijen ve enerjiyi kesmenin yolunu keşfetti. Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mikroskobik DNA robotları fareler üzerindeki testlerde tümörleri küçültmeyi başardı

13 Şubat 2018, Salı 16:29
Kanserle savaşta yeni silah: DNA robotları kanser hücrelerini küçülttü
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin bilim muhabiri Oliver Moody'nin haberine göre küçük domuzlar üzerinde yapılan denemelerde bu yöntemin hiçbir zararlı yan etkisi de görülmedi.

Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mikroskobik DNA robotları fareler üzerindeki testlerde de tümörleri küçültmeyi başardı.

'HAYATA GEÇİRİLMESİNE ÇOK YAKINIZ'

Araştırmayı yürüten Arizona Devlet Üniversitesi Biyokimya Profesörü Hao Yan, "Bu teknolojinin hayata geçirilmesine çok daha yakınız" dedi.

Bu nanorobotlar, küçük boyutları sayesinde damarlarda kolaylıkla dolaşıyor ve sağlıklı hücrelerde nadiren rastlanıp kanserli hücreleri besleyen damarlarda sıklıkla rastlanan nükleolin adlı kimyasalla karşılaştığı anda o damarları tıkayarak tümöre kan akışını durduruyor.


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