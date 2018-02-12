Karadeniz'de üretildi, tamamı satıldı... Kilosu 4 bin 500 lira

'ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

TÜRK BEYAZ ÇAYINDAN KANSER İLACI

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI

Senim Tanay

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki çay tarımında 5 yıl önceüretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaza çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı.Geçen yıla göre yüzde 63 oranında artan üretimle bu yıl 834 kilogram beyaz çay üretildi. Kilosu 4 bin ile 4 bin 500 lira arasında satışa sunulan ve neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı Üreticilerin şifalı beyaz çayı daha çok kendilerine saklaması dolayısıyla üretimde istenen seviyeye ulaşılamadı.Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, doğal ve sağlıklı Türk çayından elde edilen beyaz çayın üretimini artırmak istediklerini belirterek geçen yıl yüzde 63’lük artışla 834 kilogram ürün elde edebildiklerini söyledi. Sütlüoğlu "Üretici sağlıklı ve eşsiz ürünü elbette kendileri de tüketsin ancak biz de üretmek istiyoruz. Beyaz çayı daha da fazla üreterek tüketicilere sunmak amacındayız.Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girip beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Aileler çocuklarını teşvik etsin, hep beraber tarlaya girsinler. Çalışıp üretelim. Çaylıkla, tarlayla buluşalım. Beyaz çay hasadı, üreticiler için de ek bir gelir olur" dedi.Üreticilere tomurcuk için tarlaya girmeleri çağrısında bulunan İmdat Sütlüoğlu, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldiklerini ve bu konuda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirterek bu bilgileri yakında kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanserden korur.- Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller.- Cildi güzelleştirir.- Çok yüksek oranda antioksidan içerir.Tansiyon ve kolesterolü düşürür.- Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir.- Çok düşük oranda kafein içerdiği için, kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar.- Zayıflamaya yardımcı olur.- Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler.- Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar.- Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Kemiklere faydası olur.- Osteoporozda faydalıdır.- Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır.- Ayrıca C ve K vitaminlerini de içerir.