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Karpuz üreticisi bu sezon 'gülmek' istiyor

Geçen yıl karpuzun tarlada fiyatının 15 kuruşa kadar gerilemesi ve yer yer tarlada kalması nedeniyle yeni sezon fide dikimine tedirgin başlayan üreticiler fiyatların bu sezon düzelmesini umut ediyor

Karpuz üreticisi bu sezon 'gülmek' istiyor
Çukurova'da genelde ocak ayı ortalarında yapılan karpuz fidesi dikimi, bu sene aynı dönemdeki şiddetli yağışların etkisiyle tarlaların çamur olması nedeniyle şubat ayına kaldı.

Geçen yıl 120 bin dönümü aşan alanda yaklaşık 800 bin ton üretimi gerçekleşen karpuz için tarlalarda çiftçiler çalışmalara başladı.
 

Geçen seneki gibi düşük fiyat oluşmasından endişe ediyor


Adana'nın sahile yakın kumlu alanlarındaki üreticiler ürünün erken piyasaya çıkması dolayısıyla genel olarak fiyattan memnun olurken, özellikle iç kesimlerdeki üreticiler geçen seneki gibi düşük fiyat oluşmasından endişe ediyor.

Üreticiler, geçen yıl tarlada 15 kuruşa kadar gerileyen fiyatın bu yıl kendilerini tatmin edici bir seviyede gerçekleşmesini istiyor.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, yaptığı açıklamada, karpuz denince akla ilk gelen yöre olan Çukurova'da ülkedeki üretimin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ilk karpuz ekimi ve hasadının yapıldığı yörede çiftçi için turfanda olan bu ürünün çok önemli olduğunun altını çizen İncefikir, "Öyle olur ki üreticinin eline ilk geçen para karpuzdan kazandığı para olabilir. Üretici bir anlamda karpuzdan kazandığıyla çiftçiliğe devam etme imkanı bulur. Karpuz, bu yöre çiftçisi için bir can simidi konumundadır." dedi.
 

"İç kesimlerdeki üreticilerin tedirginlik yaşıyor"


Kumlu alanlarda yetişen karpuzun en erken piyasaya çıkan ürün olduğunu ifade eden İncefikir, bu bölgedeki üreticilerin avantajları sayesinde ürüne ilgisinin devam ettiğini ancak iç kesimlerdeki üreticilerin tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Son zamanlarda özelikle arz fazlalığı nedeniyle karpuz fiyatının düştüğünü anlatan İncefikir, geçen yıl 15 kuruşa kadar gerileyen fiyatın bu sezon daha yüksek seyretmesi beklentisi içinde olduklarını söyledi.

İncefikir, fiyatların beklenen seviyelerde olup üreticinin emeğinin karşılığını almasını istediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Adana ve ülke genelinde havalar birden ısınınca piyasaya giren ürün arttı. Tüm Türkiye'de bir arz fazlası oluştu. Bu da fiyatları düşürdü. Bu yıl umarım fiyatlar üreticiyi memnun eder. Üreticinin karpuzda geçen yılki aynı durumu yaşama kaygısı var. Üretici ciddi anlamda ekip ekmeme konusunda kuşkulu, kararsız, yine öyle bir şey yaşama ihtimalini gözetiyor."

AA


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