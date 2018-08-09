Kazakistan ayda 10 bin ton tahıl gönderecek

KTJ’dan yapılan açıklamada, bu yıl demir yolu aracılığıyla 10 milyon tona yakın yağlı tohum ve tahıl ürünleri taşımacılığının hem yurt içi hem de yurt dışına yapılmasının planlandığı kaydedildi.

KTJ Kargo Taşımacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sagındık Jumabayev, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tahıl taşımacılığında yeni teknolojilerin uygulandığını belirterek, "Kurık-Alyat-Akhalkalaki-Kars-Mersin yeni rotası boyunca konteynerlerde ayda 10 bin ton tahıl ürünlerinin taşınması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan tarım üreticilerinin rekabet gücünü artırmak için yakın ve Uzak Doğu ülkelerine taşımacılık tarifelerinde kolaylıklar sağlanmasına ilişkin çalışmaların yapıldığını aktaran Jumabayev, şu anda Afganistan ve İran’a gönderilecek tahıl ve un için tarife koşullarının geçerli olduğunu kaydetti. Jumabayev, demir yolu taşımacılığının zamanında yapılmasının sağlanması için yeterli sayıda vagonların olduğunu, 1 Ekim itibarıyla tahıl ürünlerinin gönderileceği Kostanay ve Akmola eyaletlerinde gece gündüz tahıl taşımacılığını organize edecek grupların çalışacağını bildirdi. Dünyanın önemli tahıl üreticisi ülkelerinden Kazakistan; Çin, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Hollanda, Almanya, Polonya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye tahıl ve diğer tarım ürünleri ihraç ediyor. AA