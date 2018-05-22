Kazım Kaş: İnternet satışları ve vakıflar en büyük rakibimiz

Kazım Bey; “Doların bu kadar yükselmesi ve savaş halinde olmamız bizim işleri de son 6 aydır vurdu. Ayrıca internet üzerinden ucuza satış yapan ve mağaza kirası falan ödemediği için haksız rekabet yapan rakiplerimiz de var, ayrıca çeşitli vakıflar da bizim işimizi yapıyor. Açılışlar, cenazeler de hep onlar var, bunlar teneke çelenklerle bize rakipler” dedi.

KDV'LER ÇOK FAZLA

Kazım Kış; “Bizim işlerimiz yazın daha iyi olur. Çünkü açılışlar, düğünler, sünnetler hep bu aylarda olur. Bizim gibi kiracı esnafın en büyük derdi stopajdır. Bizi başka bir sıkıntımız da % 18’lik yüksek KDV oranıdır. Bizimki zevk işi olduğundan lüks sınıfa sokuyorlar. Çok az ithal ürünümüz var, diğerleri tamamen yerli, yani bu konuda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz” dedi.