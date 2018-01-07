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Kebap diyarı Şanlıurfa'da ciğer bulunamıyor!

Lezzetli yemekleriyle ve zengin yöresel mutfağıyla "Kebap diyarı" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, hayvan kesimi azalınca kebap ustaları ve kasaplar ciğer bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Kebap diyarı Şanlıurfa'da ciğer bulunamıyor!
Et ve sakatat tüketiminin yoğun olduğu kentte her gün 500- 600 civarında küçükbaş hayvan kesilirken, ihtiyaç durumunda çevre illerden de ciğer, yürek, böbrek takviyesi yapılıyor.

Hayvan kesiminin azalmasıyla kentte sakatat fiyatları arttı. Kentte daha önce 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Kebap ustaları ve kasaplar, özellikle kentte yoğun tüketilen ciğeri bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, büyük ve küçükbaş hayvan kesiminin azaldığını, bunun da sakatat fiyatlarının artmasına yol açtığını söyledi.

Kentte kış aylarında hayvan kesiminin ciddi oranda azaldığını ifade eden Abbas Tumbul, şunları kaydetti: 

"Şanlıurfa hayvancılığın merkezi konumunda. Daha önceleri günlük 500-600 hayvan kesimi yapılırdı. Şu anda bu sayı 100-200'e düştü. Daha önce kentte yaklaşık 2 ton ciğer olurdu. Şu anda bu rakam yarıdan daha az. Kentte 3-5 ton ciğer tüketimi yapılıyor. Bunun yarısından fazlası Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman gibi çevre illerden geliyordu. Orada da kesim olmayınca ciğerin fiyatı birden yükseldi. Daha önceleri 20-25 liradan satılan ciğer şu anda 35 liradan satılıyor."

Ciğerci ustası Nadir Baydırlı ise kentte özellikle ciğer bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. 


PORSİYONU 10 LİRADAN 15 LİRAYA ÇIKTI!


Kentte yaklaşık 4 ton ciğer tüketildiğini belirten Baydırlı, "Bu günlerde ciğerciler, malzeme bulmakta zorlanıyor. Çoğunlukla dışarıdan getiriyoruz, bu da pahalı oluyor. Ciğerin kilosunu 35 liradan alıyoruz, bunun temizlenmesi ve yenilmeyen bölümlerinin atılmasıyla bize 40 liraya mal oluyor. Fiyatlar böyle olunca esnaf da ister istemez zam yaptı. Daha önce ciğerin porsiyonu 10 liradan satılırken şu anda 15 lirandan satılıyor. Sakatat et fiyatına yaklaştı." ifadelerini kullandı. 
 


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