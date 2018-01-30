Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi var: Wowwo

SİSTEMİN BANKA KREDİSİNE GÖRE AVANTAJLARI

Senim Tanay

Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Yeşil Holding kuruluşu wowwo.com, bin 500 bayi ve 14 bin araçlık bir sisteme dönüştü. Banka kredisi ve kefil gibi zahmetli ve zor süreçleri ortadan kaldırmasının yanı sıra güvenilir 2. el araç yaklaşımına da sahip Wowwo’da özel ekspertiz hizmetinden geçirilerek satışı tamamlanan araçlar, Wowwo garantisi ile satılıyor.Wowwo, araç sahibi olmak isteyenleri araçlarla bir araya getiren bir sistem. Wowwo 2. el araçları yüzde 30 peşin, 36 ay vadeli, şirket bünyesinde senetle satarak araç sahibi olmayı hayal bile edemeyenlere önemli bir olanak tanıyor. Wowwo, kendi showroomlarındaki araçları ve üye galerilerinin araçlarını wowwo.com internet sitesinde teşhir ediyor. wowwo.com’da 14 binden fazla araç stoğu bulunuyor. Bu araçların yüzde 95’i üye galerilere ait. Dolayısıyla Wowwo, araç finansmanı maliyetine katlanmadan müşterilerine her marka ve model aracı sunabiliyor. Firmanın internet sitesini günlük 50 bin kişi ziyaret ediyor.- Müşteri, banka kredi skoru düşük dahi olsa Wowwo tarafından onaylanıyor.- Müşteri, araç satın alma kararı verdiğinde “Acaba bana banka kredisi çıkar mı?” endişesi yaşamıyor.- Banka kredisi bloke olmuyor, kişi ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğduğunda bankadan kredi çekebiliyor.- Araç alındıktan 6 ay veya bir yıl sonra aracı satmak ya da değiştirmek isteyen müşteri geri ödemede Wowwo’nun vade farkı indiriminden yararlanıyor, anapara borcunu indirimli olarak kapatabiliyor. Oysa banka kredisinde önden ödenen bedellerin çoğu faiz gideri olarak kesiliyor ve ana para borcu azalmıyor.- Wowwo’da araç satmak çok kolay. İşlemi gerçekleştirmek için aracı satın alacak kişiyle Wowwo’ya gitmek yeterli. Ayrıca müşteri, arzu ederse aracını Wowwo’ya geri satabiliyor. Kalan senet borcunu bu şekilde ve indirimli kapatarak üzerini nakit alabiliyor.- Müşteri dilerse senet ödemeleri devam ederken Wowwo’dan yeni bir araç ile takas gerçekleştirebiliyor.- "SİL TAKSİT" uygulaması ile ödemeler kolaylaştırılıyor ya da elimine edilebiliyor.- Wowwo, aracın kasko bedelini senet ödemelerine ilave etme kolaylığı sağlıyor.