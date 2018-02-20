KFC'nin tavuğu bitti, mağazalar kepenk indirdi

KFC, İngiltere başta olmak üzere Birleşik Krallık'ta bulunan restoranlarında tavuk kıtlığı yaşadı. 800 civarı restoranı gün içerisinde hizmeti durdurmak zorunda kaldı

KFC'nin tavuğu bitti, mağazalar kepenk indirdi
Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC tedarik zincirindeki bir lojistik sıkıntısı nedeniyle tavuksuz kaldı ve Britanya'da bulunan yüzlerce restoranını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.


800 RESTORAN KEPENK İNDİRDİ


Başta İngiltere olmak üzere, Birleşik Krallık genelindeki kabaca 900 civarı restorandan 800 kadarı dün, gün ortasında geçici olarak kepenk indirdi. Bunlardan bir kısmının ise öğleden sonra açıldığı belirtildi.

Britanya, KFC'nin Avrupa kıtasındaki en büyük pazarı ve dünya genelinde de ilk 5 içerisinde yer alıyor. Taco Bell ve Yum sahipliğindeki KFC, bu durumun teslimattaki yeni iş ortakları DHL ile başlangıçta yaşanan uyum sorunları olduğunu belirtti.
 

YENİ ŞİRKET İLE TESLİMAT SORUNU


DHL ise operasyonel sorunlar nedeniyle bazı teslimatların tamamlanamadığını veya geciktiğini belirterek yaşanan durumun çözümü için KFC ile birlikte çalışıldığını belirtti. 

KFC, geçtiğimiz hafta lojistik işini Bidvest firmasından alıp DHL'e vermişti.  Öte yandan Britanya'da bulunan KFC restoranlarının yüzde 95'i franchise yöntemiyle işliyor ve şirket, çalışanların yevmiyelerinin tam ödeneceğini, franchise restoranlarda da aynısının yapılması gerektiğini belirtti. Restoranların tamamının normal hizmetine ne zaman döneceği hakkında ise bir bilgi verilmedi. (Habertürk)


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