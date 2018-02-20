Kılıçdaroğlu, seçimde kazanacağı illerin listesini saydı, salon coştu



"14 ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLECEK"



"MEMLEKETTE DEMOKRASİ UNUTULUYOR"



"İKİ HAFTA ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİK, HÜKÜMET ÇALIŞMA YAPIYOR"



"BELEDİYELERİ ALACAĞIZ"



"FETÖ'NÜ SİYASİ AYAĞINI ORTAYA ÇIKARMAYANLAR TARİHİN EN ŞEREFESİZ İNSANLARI"



"SANA AJAN OLDUĞU BİLGİSİNİ KİM VERDİ?"



"HANGİ GEREKÇEYLE BU METNİN ALTINA İMZA ATTINIZ?"

ERDOĞAN-TİLLERSON GÖRÜŞMESİ

Serap Belovacıklı

Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz zalimin karşısında durma mücadelesidir. Siyaseti kirlilikten arındırmak bizim görevimizdir. 26 yıl önce Azerbaycan Hocalı'da bir katliam yaşandı. Onların acıları bizim acılarımızdır. Biz o katliamı unutmadık. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.Her sorun bir şekliyle bize yansıyor. Bizler çözüm üretmek zorundayız. Artvin Murgul'da çalışan işçiler haklarını arıyorlar, grev yapıyorlar sonra işverenle anlaşıyorlar. Ama şöyle bir tablo oluyor uzlaşmadan sonra 179 işçiyi işe başlatıyorlar 480 işçiyi işe başlatmıyorlar. Hangi gerekçeyle 480 işçiyi işe almıyorsun. Sendikalara seslenmek istiyorum; Neden bütün yükü benim üzerime yüklüyorsunuz? Neden gidip iktidara şikayet etmiyorsunuz? Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken özelleştirme kanununda değişiklik yaptılar. 14 şeker fabrikası özelleştirilecek. Çalışan işçi kardeşlerime sesleniyorum; Sizin hakkınızı savunan bir tek parti gösterin bana. Devlet baskı kurarsa bana haber vereceksin geleceğim yanına senin hakkını savunacağım. Millilik lafla olmaz. Milliliğin temeli ekonomidir.Bir kurultay yaptık. İki aday çıktı, demokratik şekilde yarıştık. Sonra gençlik kolları kurultayımız oldu. Orada da yarıştılar bir arkadaşımız kazandı. Kadın kollarında da sayın Köse kurultayı kazandı, kendisini kutluyorum. Memlekette demokrasi unutuluyor onun için bu kadar uzattım.Şimdi esas konu şu; 2019'un en temel aktörleri olacak. Kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasiyi getirecekler. Yoksul kadınlara sesleniyorum; 15 yıldır muhtaçsın. Ama bizim sözümüz var çocuk asla yatağa aç girmeyecek.6 yaşında çocuk evlenebilir diyen ve onlara destek veren iktidara asla oy vermeyin. Bunu televizyonda söylüyor kimsenin sesi çıkmıyor. Eğitim düzenin allak bullak ettiler. Anneler çocuklarını hangi okula götürecek belli değil. Sizin çocuklarınızı kobay gibi kullanmaya başladılar.CHP'ye oy verirseniz ne olur? Çocuk istismarlarına en ağır cezayı vereceğimizi iki hafta önce dile getirmiştik. Duydum ki bugün hükümet çalışma yapıyor. İyi.Ailelerin yoksulluğunu tarihe gömeceğiz. Kız çocuklarının okuması için ailelere özel destek vereceğiz. Çocuklarımız sadece devlet yurdunda kalacak. 1 yıl içinde hiç bir çocuk benim yurdum yok demeyecek. Ve anneler, taşımalı eğitime son vereceğiz. Çocuk neredeyse orada okul orada öğretmen.Bunun için belediyeleri alacağız. 2019'daki hedefimiz, yerel yönetimler. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı alacağız, Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı alacağız. (Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla salonda alkış sesleri yükseldi)50 artı 1 diyorlar. Niye 50 artı 1. En az yüzde 60. YSK içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin. Çete dedim diye suç duyurusunda bulundular. Asıl siz suçlusunuz. Parlamentoyu etkisiz hale getirdiniz.OHAL bütün suretiyle devam ediyor. Pek çok masum insan hapiste. Biz bu mağdurların tamamına sahip çıkacağız. Adaleti bütün dünya için isteyeceğiz.Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan hangi cebir ve şiddeti kullandılar? Yargı bağımsız değil, yargı satın alınmış vaziyette. Sen bu kararı ver ileride sen, Yartgıtay'a alacağım diyor. Bunların elinde benim bildiğim kadarıyla sadece kalem var, silah yok. Birisine saldırmadılar, öldürmediler. Niye bunlar cebir ve şiddetten mahkum ediliyorlar? Ben az önce okuduğum gazetecilerin hiç birisi CHP'ye oy vermemiştir ama biz düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız dedik. Karar, saraydan alınan talimatla verilen bir karardır.FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayanlar tarihin şerefesiz insanlarıdır. FETÖ'cü diye gazeteci, baklavacı, sanayici, esnaf, memur, profesör, polis buldun, bir tane siyasi yok mu? Aynı menzile yürüyeceksin ne istediyse vereceksin intikamını gazeteciden alacaksın. AYM delil yok tutuklanması hak ihlali diyor. Kimse AYM'yi takmıyor, çünkü yargı gücünün siyasi otoriteden alıyor. Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu hapiste. Ahmet Şık neden içeride? Hakimin karşısında dik ve onurlu durduğu için.Bir başka konu Deniz Yücel olayı. Geçen yıl gözaltına alındı. 14 gün gözaltında kaldı. 365 gün hapis yattı. 366. gün 3 sayfalıık iddianameyle tahliye oldu. Türk kökenli bir Alman vatandaşı. Siz alıyorsunuz ülkenin en tepe noktasındaki koltuğa oturan kişi 'Bu ajandır asla bırakmayacağım' diyor. Ama tahliye ediliyor. Şimdi soru? Biz soruyoruz ama işine geleni cevaplıyor. İddianame dahi hazırlanmadan bir gazeteciye terörist dedin, ajan dedin. Ajansa niye serbest bırakıyorsun? Sana bu bilgiyi kim verdi? Seni kim aldattı Erdoğan?Türkiye'de birden fazla cinayeti organize etmekle suçlanan 2 Rus casusu Rusya'ya iade edildi. Rusya'ya niye iade edildi? Sonuç ne biliyor musunuz? Oturduğu koltuğu itibarsız hale getiriyor.Biz neden Adalet Yürüyüşü'nü yaptık? Eğer siz kadıyı satın almışsanız adaleti öldürüyorsunuz, adaleti öldürüyorsanız devleti yok ediyorsunuz.Afrin operasyonu başarıyla devam ediyor. Bu ülkenin geleceği için mücadele veriyorlar. Onlar aynı zamanda Mustafa Kemal'in askerleri. YPG dolayısıyla hükümet ABD'yi en ağır şekilde eleştirdi. Haklılar. Tillerson geldi Türkiye'ye. 3.5 saatlik görüşme yaptı. Yarım sayfalık metin hazırladılar kamuoyu ile paylaşıldı. ABD'ye o kadar suçlama yapıldı. Bu metinde ABD açık ve şartsız destek veriyorum demiyor. Menbiç'te PKK'nın çekilmesi için somut hiç bir şey söylemiyor. PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Verdiği silahları toplamayacağını söylüyor. FETÖ'yü zaten terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi siz hangi gerekçeyle bu metnin altına imza attınız? Yarın çıkacak 'Tillerson bizi aldattı' diyecek.(Cumhurbaşkanı Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Tillerson geldi, 3.5 saatlik görüşme yaptı. Türkiye-Amerika ortaklığı adında ortak açıklama yapıldı. Metinde Amerika Afrin operasyonumuza açık ve şartsız destek veriyorum demiyor. PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Ağır silah vermediğini söylüyor, silahları toplamayacağını da söylüyor. Siz bunun altına hangi gerekçeyle imza attınız. Sen Bakan mısın tercüman mısın? Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tek görevli yok. Yani devlet devre dışı. Tutanak tutulup tutulmadığını bilmiyoruz.