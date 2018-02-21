Kimyasal hadım sapkınlıktan kurtarıyor

Kimyasal hadım nasıl yapılır? Tedavi sürecinde ne oluyor?

Büşra Kamış

Doktora çalışmasını İngiltere’de pedofilik cinsel suçların tedavisi konusunda ve tedavinin insan haklarını ihlal etmeden nasıl uygulanacağı konusunda yaptığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu Akbaba, kimyasal hadım konusunda bilgi verdi. Akbaba, “çok tartışılan bir mevzu. Esas gaye, kişilerin testosteron seviyesini bir takım farmakolojik dediğimiz ilaçlarla azaltarak, bu kişilerin cinsel dürtü, istek ve davranışlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bir takım psikiyatrik ilaçlar ve davranış terapileriyle kişilerin çocuklara yönelik cinsel davranışlarının ya da isteklerinin önüne geçmek, ortadan kaldırmak hedefleniyor” diye konuştu.Kimyasal hadımın günümüzde İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde uygulandığını ifade eden Akbaba, “Ciddi anlamda suçun tekerrürünün azaldığı görülmektedir. Hiç suç işlememiş ancak pedofilik dürtüleri olan kişilerin de bu tedaviyi alıp hissiyatlarından, davranışlarından ya da dürtülerinden kurtulduğunu görmekteyiz. Uygulanabilirliği mümkün. Ancak çok dikkatli olunması gerekiyor. Yanlış uygulama ya da bir takım prosedürlere dikkat edilmemesi, suçluların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunmuş haklarına hem de temel hak ve özgürlüklerine zarar verebilir. Uygulanması konusunda takip edilmesi gereken bir takım prosedürler ve şartlar var. Gerçekten uygun düzenlemeler yapılırsa, onların vücut bütünlüğüne zarar vermeden bunun uygulanması mümkün” açıklamasında bulundu.Kimyasal hadımın aşamalı bir tedavi olduğunu ifade eden Akbaba, şunları söyledi: “Var olan o pedofilik cinsel dürtülerin kişi üzerinde oluşturduğu baskı ve davranış kontrolünün ne kadar etkilediği ile ilgili bir süreç. Kişi davranışlarını kontrol edebiliyorsa, sadece dürtülerin varlığından rahatsızlık duyuyorsa, bu noktada psikiyatrik bir takım ilaçlarla ve davranış terapisiyle bunu gidermek mümkün. Ancak kişi gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyorsa, davranışlarını kontrol edemiyorsa bu durumda bir takım ilaçlar devreye girmekte.”Akbaba, “Araştırmalar, kişinin tedavi olduğunu düşünüp, ilaçların kesilmesi halinde sapkın cinsel dürtü ve çocuklara karşı olan cinsel davranışların ortadan kalktığını, bunların tekrarlanmadığını göstermekte. Adalet sistemi içerisinde kişinin hapis cezasını çekerken bu tedaviyi de alması mümkün. Tedavinin başarı süreci ve kişide oluşturduğu olumlu sonuçlara göre hapis cezasının düşürülmesi ya da dışarıda tedaviyi devam ettirmesi de mümkün olabiliyor. Bu noktada ceza adalet sisteminin içerisinde yer alabilecek bir tedavi. Hastanın onayının alınmasına gerek olmadığı sonucuna varabiliriz. Pedofilik rahatsızlık kişinin kendi davranışlarını kontrol edebilme imkanını ciddi anlamda sınırladığı ve sıkıntıya soktuğu için kişinin özerk ya da otonomi sahibi bir birey olarak davranamadığını söyleyebiliriz.”Kimyasal hadımın sonucuyla alakalı bilgiler veren Akbaba, “Kimyasal hadım yönteminin cerrahi hadım yönteminden farkı da tedavi bittikten sonra kişinin cinsel faaliyetlerini tekrar sağlayabilmesidir. Yani cinsel yetilerini tekrar kazanabiliyor. Ama kimyasal hadım sayesinde sapkın olan cinsel hissiyatlarından ya da dürtülerinden kurtuluyor. Normal bir insan gibi cinsel faaliyette bulunabilecek duruma geliyor. Yurt dışındaki oranlara baktığımızda kimyasal hadım tedavisinin uygulandığı kişilerde tekrar bu suçu işleme oranı yüzde 4’lere kadar iniyor. Ortalama tedavi seviyesi kişideki pedofilik rahatsızlığının seviyesine göre değişmektedir. Pedofilik rahatsızlık düşük seviyede ise 1-2 yıl, yüksek seviyede 4-6 yıl arasında ilacın kullanılması gerekir” şeklinde konuştu.