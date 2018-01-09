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KİT'teki taşeronun kadro umudu

1 milyon taşeron işçi kadroya geçerken, KİT’lerdeki 50 bin kişi kadro dışı kalmıştı. Bu durumun milyonlarca kişinin sevincini gölgelediğini belirten sendikacılar, yoğun bir çalışma yürütüyor

KİT'teki taşeronun kadro umudu
Hülya Çaylak

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine olanak sağlayan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından 2 Ocak’ta başlayan başvurular hızla devam ediyor. Ancak 1 milyon işçi için adımlar atılırken, 50 bin KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işçisinin dışarıda bırakılmasının yankıları da büyüyor. KHK kapsamındaki düzenlemeye dahil edilmeyen KİT işçileri, düzenlemede değişikliğe gidilmesini talep ediyor.


TEMSİLCİLER TOPLANIYOR


Kadro düzenlemesinde 50 bin işçinin devre dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, POSTA’ya şu açıklamayı yaptı: “81 ildeki Türk-İş il temsilcilerini, bölge başkanlarını ve genel başkanlarını Ankara’ya çağırdık. Bütün taleplerimizi bakanlara ileteceğiz. Çünkü bu düzenleme ile asıl işler dışarıda kalırken, yardımcı işler kadroya girdi.”


'BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜK’


Geçen Pazar Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek söz konusu durumu aktardıklarını belirten Ergün Atalay, “KİT’lerde çalışan 50 bin taşeron işçinin feryadı duyulmalı. Daha önceki görüşmelerimizde bu personelin kadro kapsamına alınacağına dair ümidimiz artmıştı. Bu devam ediyor. Kadro bu 50 bin işçinin de hakkı ve elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.


'ASIL İŞİ YAPIYORUZ'


Gazetemizi her gün yüzlerce taşeron işçi arıyor. Bunların çoğu belediyelerde çalışan taşeron işçi. Asıl işi yaptıkları halde kadro hakkı tanınmadığını söyleyen bir büyükşehir belediyesi çalışanı şöyle dert yandı: “12 ay gece gündüz çalıştığım halde kiralık işçi statüsünde olduğum söylendi. Bu yüzden kadro başvurusu yapamadım. 15-17 yıllık çalışıp da kadro hakkı alamayan var.”


YOĞUN ÇALIŞMA


KİT işçilerinin de taşeron düzenlemesinden faydalanmasını isteyen sendikaların yoğun bir çalışması var. Bu talep kabul görürse TCDD, Elektrik Üretim AŞ, TEDAŞ, Kömür İşletmeleri, DHMİ, BOTAŞ, Çaykur gibi 55 kurumda çalışan işçilere kadro imkanı doğacak. Bu konuda umutlu bekleyiş devam ediyor.


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