Kızdıran Sevgililer Günü afişi

Piriçelebi Mahallesi
'nde pet shop
ve av malzemeleri satan mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer
ile kuzeni Bülent Gencer
, yaklaşan Sevgililer Günü
nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya
afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kuzenlerden Abdülkadir Gencer
, ilginç bir kampanya
yaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş
yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz
kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi.
DHA
Nazlı Erdol