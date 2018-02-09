15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kızdıran Sevgililer Günü afişi

Rize'de pet shop ve av malzemeleri satan kuzenler Abdülkadir ve Bülent Gencer, Sevgililer Günü öncesi bir kampanya afişi hazırlattı. Afişte 'sevgilisiyle gelene yüzde 10', 'eşiyle gelene yüzde 20', 'ikisiyle birlikte gelene ise ürün bedava' ibareleri yer aldı. Afiş, görenleri hem şaşırttı hem de tepki çekti

09 Şubat 2018, Cuma 16:46
Kızdıran Sevgililer Günü afişi
Piriçelebi Mahallesi'nde pet shop ve av malzemeleri satan mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer ile kuzeni Bülent Gencer, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 



Kuzenlerden Abdülkadir Gencer, ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı
Son dakika... İstanbul merkezli Galip Öztürk operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... İstanbul merkezli Galip Öztürk operasyonu: 4 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü
Rus kadın 5 gündür otobüs durağında yaşıyor

Rus kadın 5 gündür otobüs durağında yaşıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bomba HDP ve AK Parti iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bomba HDP ve AK Parti iddiası
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı Man Adası davası başladı

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı Man Adası davası başladı
CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak

CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feyzioğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feyzioğlu'na tepki
Afrin Harekatı'nda Orta Çakallı köyü teröristlerden temizlendi

Afrin Harekatı'nda Orta Çakallı köyü teröristlerden temizlendi
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak olarak belirlendi

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak olarak belirlendi
Kırmızı ışıkta duramayı 4 otomobile çarptı

Kırmızı ışıkta duramayı 4 otomobile çarptı