Kızdıran Sevgililer Günü afişi

Nazlı Erdol

'ndeve av malzemeleri satan mağazanın sahibiile kuzeni, yaklaşannedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı.afişinde ’mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava’ duyurusuna yer verildi. Afişi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Kuzenlerden, ilginç biryaptıklarını belirterek ''Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelipyapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizimkadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz'' dedi.