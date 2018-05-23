Koluman Otomotiv vites yükseltti

Mercedes Benz Türk’ün en büyük Türk ortağı Koluman Holding, 1999 yılında başladığı üretim tarafındaki yatırımlarına hızla devam ediyor. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin Mersin’deki fabrikasını 300 milyon liralık yatırımla genişlettiklerini ifade eden Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Holding olarak Mercedes’in en büyük bayi gruplarındanız ve bayi tarafında son derece başarılıyız. Bayi formatından daha çok sanayi tarafına ağırlık vermeyi ve treyler ile kamyon üstyapısında büyümeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz küçük bir Mercedes Benz Türk olmak. O yolda ilerliyoruz” diyor.

Kaan Saltık şöyle devam etti:

2017'DE 2.3 MİLYAR CİRO

Koluman Holding olarak geçen sene 2,3 milyar lira ciro yaptık. 1600 civarında da çalışanımız var. Bunun yaklaşık 650 ile 700 kişisi üretimde. Gerisi ise diğer şirketlerde.

HEDEF ÜRETİMİN YARISINI YURT DIŞINA SATMAK

22 bin metrekarelik bir yerimiz vardı. Orada üretim ve belli bir kapasitemiz vardı. Şu anda 66 bin metrekare kapalı alanımız var. Hem Endüstri 4.0 robot teknolojisini ekledik hem üretim hatlarını hem de kataforez boya tesisini ayrı ayrı kurduk. Eskisine göre çok farklı bir tesis oldu. 2015 yılından bu yana yaptığımız 300 milyon liralık yatırım ile birlikte yıllık kapasitemiz 8 bin adede çıktı. Eskiden bu rakam 1.500 civarındaydı. 3 vardiya çalışırsak 14 bine kadar çıkabiliyoruz. Hedefimiz üretimin yarsını yurtdışına satmak.

"HEDEFİMİZ KÜÇÜK BİR MERCEDES BENZ TÜRK OLMAK"

Şu anda Mercedes Benz Türk’ün en büyük Türk ortağıyız. 1984’ten bu yana ortaklık yapısı değişti. Birçok Türk ortak hisselerini sattı ve geriye bir tek biz kaldık. Şu an başka bayi de yok. Yüzde 7,04 hissemiz var. Aynı zamanda Mercedes Benz Türk’ün de yönetim kurulundayım. Yaptığımız en doğru yatırım diyebilirim. Koluman olarak bizim de hedefimiz küçük bir Mercedes Benz Türk olmak. O yolda ilerliyoruz.

8x8 ZIRHLI KAMYON PROJESİ

Beton pompası da üretiyoruz. Silahlı Kuvvetler, ASELSAN ve ROKETSAN’ın çözüm partneriyiz. Hisar projesinde bütün orta menzilli araç platformlarını biz yaptık. Bunun yanı sıra HERİKKS ve Kalkan gibi bu tip münferit projelerde araç ve platform desteği de veriyoruz. Savunma Sanayi’ye yatırım yapıyoruz. Şu an Koluman 8X8 askeri kamyonu tasarlıyoruz. Zırhlı bir kamyon olacak. Eylül ayında prototip aracımız da hazır oluyor. Takip ettiğimiz projeler var. Hedefimiz sadece Türkiye değil, hedefimizde NATO orduları da var. Şimdi üretmeye başlıyoruz 8X8’lerle… Markası Koluman olacak. En büyük heyecanımız bu şu anda. Böyle bir boşluk görüp bu kararı 2016’nın sonunda aldık. İçi Mercedes, dışı Koluman olacak olan bu zırhlı bir kamyonun kabin koruması var. Seviye 2, seviye 3, seviye 4 mayın koruması sağlayabiliyoruz. Kritik analiz safhasındayız. Bazı testleri Türkiye’de yapamıyoruz. Bu yüzden o testleri İngiltere’de yapacağız. Belçika ordusunda ve Polonya ordusunda bir projemiz var. Aynı ürünü onlara da teklif ediyoruz. Küresel trendin bu yönde olduğunu gördük. 8X8 zırhlı kamyonda bir boşluk var. Üstünde çalıştığımız 3 tip var. İlki tank çekmek, ikincisi araç kurtarmak, üçüncüsü de mühimmat taşımak için. Onları kendi markamızla zaten yapıyorduk. Kamyon kısmı Mercedes’ti ve zırhsızdı. Şimdi ise kamyon kısmı Koluman olacak.

2021'DE BİN 300 ÇALIŞAN

Bugün Koluman Endüstri A.Ş.‘de 700’e yakın çalışanımız var 2021’de de yaklaşık 1300 olacak. 14 bin üretim kapasitesini yakalayabileceğiz. Nasıl bakıyorsunuz diye sormuştunuz, korkmuyoruz. Yüksek miktarlarda yatırım yapıyoruz. Türkiye’de iyi şeylerin olacağına inanıyoruz.







