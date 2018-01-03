Komiseri darp eden Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Mehmet Nuri Turan

31 Ekim 2017 tarihinde Afşin İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Arık’ın, 1 Ocak 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği sırada, buradaki emniyet personellerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve bir komiseri de darp ettiği gerekçesiyle açığa alındığı iddia edildi.Darp edildiği iddia edilen Komiser Ayhan A.’nın hastaneden 1 günlük iş göremez raporu aldığı ve Emniyet Müdürü Arık’tan şikayetçi olduğu kaydedildi.Olayla ilgili Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, soruşturmanın selameti ve idari bir tasarruf olarak Afşin Emniyet Müdürü Arık’ı görevden uzaklaştırarak hakkında soruşturma başlattı.İHA