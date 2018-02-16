Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Beşiktaş'la karşı karşıya geldi.  Taraflar karşılıklı gollerle 1 - 1'lik skorla berabere ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 41 yaparken Konyaspor'un da puanı 21 oldu

16 Şubat 2018, Cuma 22:02
Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)
Beşiktaş mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı  Konyaspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Siyah beyazlı ekip Atiba'nın golüyle öne geçsede Konyaspor'da Jahovic durumu eşitledi. Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe sarı kart görerek haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.


MAÇ ÖZETİ


90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş

89.DK: Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru doldurduğu topta hakem Babel'in Skubic'e faul yaptığını tespit etti.

82.DK: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Jahovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Fabri'ye nişanladı. Seken topla buluşan Hadziahmetovic, Fabri kalede değilken vuruşunu yaptı. Pepe topu kafayla çizgiden çıkarttı.

74.DK: Ömer Ali'nin pasında Fofana topu kafayla sol çizgide hareketlenen Jahovic'e aşırttı. Ama yan hakemin bu pozisyonda bayrağı havada. Ofsayt.



70.DK: Negredo'nun pasıyla sol kanatta hareketlenen Babel'in yerden çıkarttığı topa Lens dokundu. Serkan gole izin vermedi.

64.DK: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında savunmanın arkasına sarkan Talisca, Filipovic'ten sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

60.DK: GOL! Konyaspor Jahovic'le eşitliği sağlıyor. Eto'o'nun pasıyla sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Jahovic, dar açıdan düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi.

59.DK: Şenol Güneş, forvetini çıkartıp oyuna stoper aldı. Vagner Love yerine Vida oyuna girdi.

54.DK: Talisca, itirazdan sarı kart gördü ve Pepe'den sonra o da cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

49.DK: Beşiktaş, top çevirerek ikinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor'un temposunu düşürmeye çalışıyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş

Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekPepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

39.DK: Beşiktaş'ta Pepe gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

37.DK: Sağ kanatta Lens yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Seken topu caner bir kez daha doldurdu. Top bu kez kaleci Serkan'da kaldı.

35.DK: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu üstten auta attı.



27.DK: GOL! Beşiktaş Atiba'yla golü buluyor. 1 - 0. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Babel'in şutunda Atiba'dan seken top Serkan'ı yanıltarak ağlara gitti.

19.DK: Filipovic, Love'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13.DK: Filipovic'in pasıyla Johovic savunmanın arkasına sarkmak istedi. Pepe ile girdiği ikili mücadle yerde kaldı. Hakem Beşiktaş lehine faul verdi.

8.DK: Tolgay iki oyuncudan sıyrılıp topu sağ kanatta hareketlenen Lens'e çıkarttı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top arka direğe açıldı.

2.DK: Talisca sol çizgide hareketlenmek istedi. Ali Turan ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:

Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic


Maç öncesi Konyasporlu taraftarlardan muhteşem koreografi

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Esmee Visser kendini aştı

Esmee Visser kendini aştı
Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak
TFF'den başsağlığı mesajı

TFF'den başsağlığı mesajı
Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu
Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!

Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!
Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması
Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...
Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...
Portekiz'de Ali Koç sesleri

Portekiz'de Ali Koç sesleri
Federer zirveye çok yakın

Federer zirveye çok yakın
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!