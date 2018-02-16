Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

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Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

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Haber Merkezi

Beşiktaş mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Konyaspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Siyah beyazlı ekip Atiba'nın golüyle öne geçsede Konyaspor'da Jahovic durumu eşitledi. Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe sarı kart görerek haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru doldurduğu topta hakem Babel'in Skubic'e faul yaptığını tespit etti.Hızlı gelişen Konyaspor atağında Jahovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Fabri'ye nişanladı. Seken topla buluşan Hadziahmetovic, Fabri kalede değilken vuruşunu yaptı. Pepe topu kafayla çizgiden çıkarttı.Ömer Ali'nin pasında Fofana topu kafayla sol çizgide hareketlenen Jahovic'e aşırttı. Ama yan hakemin bu pozisyonda bayrağı havada. Ofsayt.Negredo'nun pasıyla sol kanatta hareketlenen Babel'in yerden çıkarttığı topa Lens dokundu. Serkan gole izin vermedi.Hızlı gelişen Beşiktaş atağında savunmanın arkasına sarkan Talisca, Filipovic'ten sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.GOL! Konyaspor Jahovic'le eşitliği sağlıyor. Eto'o'nun pasıyla sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Jahovic, dar açıdan düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi.Şenol Güneş, forvetini çıkartıp oyuna stoper aldı. Vagner Love yerine Vida oyuna girdi.Talisca, itirazdan sarı kart gördü ve Pepe'den sonra o da cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.Beşiktaş, top çevirerek ikinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor'un temposunu düşürmeye çalışıyor.İkinci yarı başladıBeşiktaş'ta Pepe gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Sağ kanatta Lens yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Seken topu caner bir kez daha doldurdu. Top bu kez kaleci Serkan'da kaldı.Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu üstten auta attı.GOL! Beşiktaş Atiba'yla golü buluyor. 1 - 0. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Babel'in şutunda Atiba'dan seken top Serkan'ı yanıltarak ağlara gitti.Filipovic, Love'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Filipovic'in pasıyla Johovic savunmanın arkasına sarkmak istedi. Pepe ile girdiği ikili mücadle yerde kaldı. Hakem Beşiktaş lehine faul verdi.Tolgay iki oyuncudan sıyrılıp topu sağ kanatta hareketlenen Lens'e çıkarttı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top arka direğe açıldı.Talisca sol çizgide hareketlenmek istedi. Ali Turan ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarSerkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, JahovicFabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love