Konyaspor, Paolo Hurtado'yu bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:07
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Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Geçen sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Liginde 11 gol, 5 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda da oynamıştı.

Hurtado'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro.

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