Konyaspor, Paolo Hurtado'yu bitirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, yıldız orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
Geçen sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Liginde 11 gol, 5 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda da oynamıştı.
Hurtado'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro.