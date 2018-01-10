Köylüyü azarlayan Bakanlık görevlisi tepkiler üzerine açığa alındı

'RAHATSIZ OLDUYSANIZ DIŞARI ÇIKIN'





BAŞKAN'IN MİKROFONUNU ELİNDEN ALMAK İSTEDİ

GÖREVDEN ALINDIĞI TWITTER’DEN AÇIKLANDI

Yusuf Cevahir

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, Seymen köy kahvesinde yapıldı.Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye meclis üyeleri, Çevre derneği, STK ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Köy kahvesinin hınca hınç dolduran vatandaşları bilgilendirici sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin soru sormak isteyen köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere yol açtı. Sunum yapan yetkilinin tepki gösteren vatandaşlara yönelik "Rahatsız olduysanız dışarı çıkın" demesi üzerine ortam iyice gerildi.Duruma tepki gösteren AK Parti Belediye Meclis üyesi Mutlu Bozoğlu ve CHP Belediye Meclis üyesi Semih Ayeş, "Siz burada vatandaşa bağıramazsınız. Bizler köyümüzdeyiz. Halka bu şekilde davranamazsınız. Buraya konuyu anlamaya gelmiş vatandaşı dışarı çıkın diyemezsin" diyerek görevliyi sert bir şekilde uyardı. Toplantıyı dışarıdan izleyen köyün kadınları ise kahvenin camlarına elleriyle vurarak durumu protesto etti.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da görevli memurun davranış ve üslubuna tepkisine göstererek, "Görüşü alınacak kurumların içerisinde Belediye yok, vatandaşların bu saate kadar sizi sabırla dinlemelerine ve tepkilerini anlayışla karşılamanız gerekirdi" sözleri üzerine görevli, Belediye Başkanı Işıklar’ın elindeki mikrofonu almak istedi.Belediye başkanın elinden mikrofonu alan görevli memur, toplantıyı bitirdiğini ilan etti. Bu esnada herhangi bir fiziki müdahaleye karşı jandarma ekipleri, görevlilere araçlarına kadar eşlik etti.Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edileyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi. Müdür Böke, şunları yazdı:"İstanbul´da Silivri´nin Seymen Mahallesi´nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve sözkonusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."